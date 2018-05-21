21.05.2018, 12:59

Глава Eesti Post Йоона Салувеэр был уволен советом предприятия

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rus.delfi.ee
EST
Joona Saluveer
Joona SaluveerFoto: Rauno Volmar

На прошедшем в понедельник, 21 мая, заседании совета государственного предприятия Eesti Post (международное название — Omniva) был отозван с поста председателя правления Йоона Салувеэр, сообщает rus.err.ee.

"Совет отозвал Салувеэра с поста председателя правления из-за различных взглядов на будущее предприятия, - сказал председатель совета Eesti Post Бо Хенрикссон. - А сейчас очень важны единое понимание и тесное сотрудничество, поскольку в связи с быстрым развитием нашей сферы деятельности предприятию нужно претворять в жизнь большие проекты и многое менять".

Срок действия договора Салувеэра закончится 31 мая 2018 года.

Осенью будет объявлен открытый конкурс, в ходе которого будет найден новый руководитель, а пока исполнять обязанности председателя правления будет Анси Арумеэль.

Салувеэр возглавлял государственную фирму с 1 мая 2017 года.

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