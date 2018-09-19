Глава Danske Bank ушел в отставку



"Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в том, что касается предполагаемого отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Хотя расследование внешнего правового бюро заключило, что я выполнял свои юридические обязанности, я уверен, что будет лучше для всех сторон, если я подам в отставку", – сказал Борген.

Сегодня Danske Bank на пресс-конференции обнародует результаты проводившегося в течение года внутреннего расследования, связанного с возможным отмыванием денег через эстонский филиал в период 2007-2015, в ходе которого могло быть отмыто до 30 млрд долларов США.