02.07.2018, 17:58

Глава центра общественного транспорта: несправедливо, что житель Таллинна может бесплатно ездить в деревне, а наоборот — нет


rus.delfi.ee
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Regionaalarengu auhind 2013
Kaupo KaseFoto: Sven Arbet

Член правления Центра общественного транспорта Вильяндимаа Каупо Казе обращает внимание на несправедливую ситуацию, когда житель Таллинна может бесплатно ездить в других местах в Эстонии, а приехавший из сельской местности или маленького города в Таллинн должен покупать билет, пишет Maaleht.

"Теперь, когда в уездах бесплатные поездки на автобусе, ситуация очень неравная. В руках жителей Таллинна двигается больше денег. Когда они приезжают на фолк, они здесь свободно разъезжают. Когда житель Вильянди едет на мероприятие в Таллинн, он платит", — говорит Казе и приводит в пример также то, что большая часть госучреждений находится в Таллинне и в Тарту.

"Мэр Таллинна Таави Аас недавно сказал, что если окружающие их волости не идут им навстречу, то мы тоже не идем. Вот так отвечает столица", — говорит Казе и добавляет, что бесплатный транспорт был был честнее и с точки зрения закона, если бы он действовал во всей Эстонии.

"Закон построен на логике, что пользователь транспорта должен что-то покупать. Но сейчас с бесплатной поездкой прежний закон нелогичен. Теперь внезапно есть свои королевства, большие города, которые, исходя из закона, должны сами организовывать общественный транспорт. Это показывает, что Закон об общественном транспорте следует полностью пересмотреть", — говорит Казе.

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