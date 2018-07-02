Глава центра общественного транспорта: несправедливо, что житель Таллинна может бесплатно ездить в деревне, а наоборот — нет

Член правления Центра общественного транспорта Вильяндимаа Каупо Казе обращает внимание на несправедливую ситуацию, когда житель Таллинна может бесплатно ездить в других местах в Эстонии, а приехавший из сельской местности или маленького города в Таллинн должен покупать билет, пишет Maaleht.

"Теперь, когда в уездах бесплатные поездки на автобусе, ситуация очень неравная. В руках жителей Таллинна двигается больше денег. Когда они приезжают на фолк, они здесь свободно разъезжают. Когда житель Вильянди едет на мероприятие в Таллинн, он платит", — говорит Казе и приводит в пример также то, что большая часть госучреждений находится в Таллинне и в Тарту.

"Мэр Таллинна Таави Аас недавно сказал, что если окружающие их волости не идут им навстречу, то мы тоже не идем. Вот так отвечает столица", — говорит Казе и добавляет, что бесплатный транспорт был был честнее и с точки зрения закона, если бы он действовал во всей Эстонии.