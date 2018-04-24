Глава центра общественного транспорта Харьюмаа: на полностью бесплатный общественный транспорт денег нет

Руководитель MTÜ Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse (НКО Центр общественного транспорта Харьюмаа) Велло Йыгисоо сказал, что, согласно последней информации, центры сами будут выбирать, нужен ли им бесплатный общественный транспорт или нет.

”Мы придерживаемся мнения, что полностью бесплатным транспорт на эти средства сделать нельзя. Если нам будет дан свободный выбор, то мы, безусловно, примем в отношении четырех разных уездов разные решении. Будут они одинаковыми или разными, покажется время”, — заявил он.

Наряду с этим в отношении Харьюмаа ситуация более или менее ясна и льготный проезд будет установлен для пожилых, школьников, людей с недостатками здоровья, посещающих детский сад детей и дошкольников и их сопровождающих. ”Но полностью бесплатный общественный транспорт мы на эти деньги (35 млн евро) сделать не сможем”, — сказал он.