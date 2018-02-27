Глава бюро премьер-министра, вице-мэр и старейшина Кесклинн вступили в Центристскую партию

26 февраля руководство Центристской партии приняло 40 новых членов партии. Среди них — глава бюро премьер-министра Танель Кийк, вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу и старейшина Кесклинн Владимир Свет.

По словам руководителя бюро премьер-министра Танеля Кийка, он всегда поддерживал идею солидарного и справедливого общества, чье мировоззрение характеризуется ориентированным на человека мышлением и взвешенностью.

”Под руководством Юри Ратаса Центристская партия доказала, что стоит за каждого человека в отдельности и за заботливое государство в целом, а также за то, чтобы общество стало сплоченней. Вступив в партию я хочу приложить максимум усилий для того, чтобы Эстония развивалась, а политика была бы дальновидной. Также я буду участвовать в разработке предвыборной платформы нашей партии”, — сказал Кийк.

Вице-мэр Айвар Рийсалу отметил, что все новое — это хорошо забытое старое. ”Когда-то я вышел из рядов центристов, потому что нервы не выдержали, а принципы не позволили остаться в той ситуации, когда слова расходились с делом. Тем не менее, я всегда разделял позиции центристов, касающиеся сбалансированности в обществе, чтобы каждый работающий человек от учителя до чиновника могли себе позволить нормальную жизнь. За время своего политического странствия я понял, что центристы — эта та политическая сила, которая лучше всего может представлять и защищать интересы всех жителей Эстонии”, — сказал Рийсалу.

Политик добавил также, что для него, как для предпринимателя, крайне важно, чтобы в стране появился ярко выраженный средний класс. И именно за это стоят центристы. ”Как предприниматель я хочу, чтобы общество могло потреблять товары и услуги, чтобы у них хватало средств на эти и другие вещи, а не только на товары первой необходимости. Счастливым можно быть тогда, когда счастливы все остальные”, — сказал вице-мэр отметив, что на сегодняшнем политическом ландшафте центристам нет альтернативы. Рийсалу сказал также, что центристы — единственная партия, которые говорят от лица всех живущих здесь людей, вне зависимости от национальности.

Старейшина Кесклинн Владимир Свет сказал, что он вступил в партию, потому что, будучи старейшиной района он считает само собой разумеющимся выполнять ту политическую программу, которую одобрили избиратели Таллинна. ”Было бы странно, если будучи частью этой команды я бы не разделял их мировоззрения. Я планирую найти возможность и вне своих основных обязанностей принять участие в разработке предвыборной платформы. Для меня близки темы, связанные с детьми и молодежью, семейной политикой и интеграцией. Я надеюсь, что внесу свой вклад и мы создадим действительно хорошую программу, нацеленную на каждого человека и для улучшения качества жизни”, — сказал Свет.