Глава аэропорта Гётеборга объяснил, почему пилот не пустил Ратаса на борт

В начале ноября прошлого года с эстонской делегацией во главе с премьер-министром Юри Ратасом в аэропорту Гётеборга произошел неприятный инцидент, в ходе которого их не пустили на самолет.

Посол Эстонии в Швеции Мерле Паюла направила в МИД Швеции официальный запрос и подвергла поведение экипажа критике, назвав его неуважительным. МИД в свою очередь запросил объяснений у аэропорта Landvetter и передал их МИДу Эстонии. Поскольку в Эстонии документу присвоен статус ”для внутреннего пользования ведомства”, то Delfi запросил информацию в Швеции.

В документе написано, что руководитель аэропорта объяснил инцидент стечением нескольких неблагоприятных обстоятельств, признал промахи и попросил прощения.

”Мы выявили ряд маленьких проблем, которые привели к тому, что эстонская делегация не попала на самолет”, — написал он. По его словам, многие прибывшие на саммит чиновники в последние часы своего визита стали вносить изменения в свой транспортный график, в связи чем большая их часть прибыла в аэропорт одновременно. Каждую ВИП-делегацию сопровождала полиция на авто и мотоциклах, на территорию аэропорта их пропускали вместе с персональным ВИП-менеджером. Все происходило очень быстро.

”Когда в аэропорт прибыла эстонская делегация, более или менее в это же время прибыло много других автоколонн. Это, к сожалению, привело к тому, что предназначенный для эстонской делегации ВИП-сопровождающий находился в другой машине и не мог ее покинуть. Поскольку одновременно прибыло так много делегаций, то, к сожалению, ушло очень много времени на то, чтобы найти нового ВИП-сопровождающего и сообщить ему все связанные с эстонской делегацией детали”.

Помимо прочего, в задачу сопровождающего входит проведение процедур check-in и безопасности, а также общение с экипажем самолета. Поскольку новые делегации все прибывали и прибывали в аэропорт, то и самолет Ратаса все больше опаздывал с вылетом. Когда опоздание превысило полчаса, первый пилот решил, что больше ждать невозможно. Сопровождающий эстонскую делегацию просто не успел связаться с ним. ”Чтобы внести абсолютную ясность, подчеркну, что для Swedavia эстонская делегация имела такое же значение, как и остальные делегации”, — заверил глава аэропорта.

"В результате всего этого, к сожалению, случилось то, что эстонская делегация не успела на самолет. И нам очень жаль. Мы очень многое вынесли из этого инцидента. Надеемся, что эти разъяснения помогут премьер-министру и его команде запомнить о саммите в Гётеборге только хорошее”.