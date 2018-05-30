30.05.2018, 19:31

Гинеколог из Украины подорвал здоровье жительнице Хийумаа: "мне было так больно, что я плакала!"

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rus.delfi.ee
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Гинеколог из Украины подорвал здоровье жительнице Хийумаа: "мне было так больно, что я плакала!"
ÕPPINUD, KUID MITTE PIISAVALT: Dmytro Kovalenko omandas arstikutse Ukraina riiklikult tunnustatud ülikoolis 2004. aastal. Ta töötas 2006–2015 eri haiglates sünnitusabi ja günekoloogia eriarstina.

Жительница Хийумаа подала в суд на Департамент здоровья, поскольку чиновники отказались предоставлять ей информацию о том, какое профильное образование имеет прибывший для работы в местной больнице гинеколог из Украины Дмитрий Коваленко, пишет Eesti Ekspress.

”Я подумала, неужели мы, женщины Хийумаа, действительно достойны того, чтобы к нам присылали бог весь кого?”, — говорит 48-летняя Рийна (имя изменено — прим.ред.).

Коваленко прибыл на остров зимой 2015 года на замену вышедшему на пенсию местному гинекологу. Сначала все расценили это как настоящий рождественский подарок, но уже через четыре месяца пути хийумааских женщин и Коваленко разошлись. В качестве причины в прессе указывались языковые проблемы, а о другом очень важном аспекте не было сказано ни слова.

В феврале 2016 года Коваленко установил Рийне спираль. Достаточно обыденная процедура, однако, обернулась для женщины настоящим кошмаром. ”Мне было ужасно больно”, — описывает пациентка.

По ее словам, кроме ”tere” доктор не мог сказать на эстонском ничего. Рийна изъяснялась с ним по-русски, а более специфические слова медсестра искала при помощи Google Translator. По большому счету сестре приходилось постоянно выполнять функции переводчика, поскольку большинство местных жительниц русским не владеют.

После установки спирали у Рийны стал болеть живот, было больно сидеть и шла кровь. Идти обратно к Коваленко она не хотела и решила подождать гинеколога Эну Волмер, которая раз в месяц приезжала на остров и вела прием.

При осмотре выяснилось, что Коваленко установил спираль не в матку, а оставил ее в шейке матки, что привело к воспалению. Женщине выписали антибиотики. Волмер написала в дигитальной истории, что речь идет о врачебной ошибке со стороны Коваленко.

Рийна сообщила об инциденте Хийумааской больнице. ”Я довольно миролюбивый человек, я не была зла, но больницу проинформировала”, — говорит она.

После внутреннего расследования больница возместила Рийне стоимость спирали, примерно 60 евро. Но женщину интересовали другие вопросы: какое у врача образование, на основании чего он был занесен в эстонский регистр работников медицины и чем подтвердил свое знание государственного языка.

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В марте 2016 года Рийна направила соответствующий запрос в Департамент здоровья, на который ей ответили, что образование Коваленко получил на Украине, а его компетенцию оценивали на основании его трудовой практики в Эстонии. По поводу эстонского языка ответа не последовало. Более подробную информацию ведомство предоставлять отказалась, сославшись на то, что речь идет об информации для внутреннего пользования и нарушении неприкосновенности частной жизни.

”Я не понимаю, почему департамент считает образование врачей, приехавших из третьих стран, информацией, которая может пошатнуть их позицию на эстонском рынке труда”, — говорит Рийна.

Женщина обратилась к представительскому союзу пациентов, который помог найти адвоката. В апреле 2016 года они обратились в суд с жалобой на Департамент здоровья за отказ в предоставлении информации.
В это время Коваленко решил уехать из Хийумаа, обставив все так, что причиной стал языковой барьер.

Первое заседание суда состоялось лишь в сентябре 2017 года. Сам Коваленко на суд не явился, предоставив справку с печатью департамента здоровья Украины.

Суд с доводами департамента не согласился и постановил, что профессиональное образование врача является публичной информацией и что запрошенная пациенткой информация не может нанести существенный урон неприкосновенности частной жизни врача.

Когда департамент по решению суда обнародовал информацию выяснилось, что Коваленко учился по времени меньше, чем учатся врачи Европы, в том числе Эстонии.

Сейчас в Рийгикогу на рассмотрении находится законопроект, согласно которому знания и умения врачей будет оценивать Тартуский университет. Также в будущем все ходатайствующие о регистрации в качестве врача-специалиста зарубежные врачи должны будут пройти обучение, сопоставимое по длительности с резидентурой, и сдать соответствующий экзамен. Также в решении нуждается и вопрос владения языком, чтобы это не приводило к врачебным ошибкам.

”Случай с Коваленко крайне прискорбен. Мы изменили принципы ведения производства и сделаем все от себя зависящее, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем”, — сказала руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Ирис Салури.

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