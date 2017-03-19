Гимназия Куристику: англоизация эстонского при эстонизации русского?

В основной и гимназической ступени столичной гимназии Куристику преподавание ведется на английском языке. На нем же подумывают вести какой-либо из предметов уже с первого класса. Редактор ”Учительской газеты” Райво Юурак пишет, что за подобным ”языковым погружением” скоро могут последовать обвинения особо чувствительных граждан в превращении госязыка в банальный ”язык покупки колбасы”, а особо саркастичные предложат по команде из Кремля, Брюсселя или Вашингтона перейти в школах сразу на арабский.

Кто же приказал гимназии Куристику перейти на английский язык обучения? Выяснилось, что даже не Таллиннский департамент образования — инициатива на все 100% исходила от самой школы, примером же для подражания стали в том числе русские школы, в которых с успехом используют методику языкового погружения.

По словам директора учебного заведения Райно Либлика, основной целью англоизации является эффективное использование временного ресурса. ”Если ребенок изучает географию, историю и обществоведение на английском языке, то у него как будто на три урока английского больше, в то время как школьный день не растягивается даже на час, — поясняет руководитель. — Таким образом мы придаем своей учебной программе добавочную ценность, используем школьный день ребенка более эффективно и делаем обучение более привлекательным”.

Более того, в ближайшем будущем один из предметов эстонские ребята будут изучать на русском языке. ”Мы движемся в сторону двуязычия и даже трехъязычия — в нашей школе родным языком почти четверти учеников является русский и при владении эстонским, английским и русским они уже сейчас имеют фору на рынке труда, — сказал Либлик. — К примеру, банковскими клерками зачастую являются именно русские молодые люди, поскольку они, как правило, владеют тремя языками”.

Райно Либлик подчеркивает, что обучение на английском — всего лишь часть двух крупных интеграционных проектов. В его школе география, история, обществоведение, экономика и медиа сплелись в единое целое, предметники же совместно разработали программу, согласно которой изучение одной дисциплины содействует лучшему освоению другой. Например, на уроках медиаведения затрагиваются как исторические, так и экономические темы, учителя же основательно исследовали возможности межпредметной интеграции и пользуются английским как рабочим языком проекта. В основной же школе есть свой интеграционный проект под названием ”Кругосветный путешественник”, в котором задействованы специалисты по естествознанию, эстонскому языку, географии и два английских филолога.

По мнению директора гимназии Куристику, инвазия английского языка нисколько не вытесняет язык эстонский, поскольку количество уроков родного языка в его школе не уменьшилось. ”Английский не является самоцелью, а средством добывания новых знаний, — утверждает Либлик. — Как показывает мой опыт, знания по предметам не зависят напрямую от языка обучения. Вопрос в общей дееспособности ребенка, в его мотивированности, а также в поддержке со стороны родителей. Предыдущий тест PISA наглядно продемонстрировал, что более успешными являются часто читающие ребята, у которых дома много книг. Следовательно, больший акцент нужно сделать на чтении”.

Что думают об иноязычном обучении и сохранении эстоноязычного образования чиновники и руководители других школ?

Журналист Райво Юурак пишет, что Наталья Мялицина из целевого фонда Innove двумя руками за преподавание в гимназии географии или истории на английском языке. По ее словам, в Голландии более чем в ста школах полдня успешно учатся на голландском, а полдня — на английском.

В том, что многоязычное обучение рано или поздно придёет и в эстонские школы, уверена и директор Тартуской Аннелиннаской гимназии Хийе Ассер. ”Если в русских школах обучение на эстонском дает хорошие результаты, то почему в эстонских школах обучение на английском должно быть менее успешным?”, — риторически спрашивает она, подчеркивая при этом, что использование в школах английского языка нисколько не должно ослабить позиции родного эстонского.

Руководитель по развитию Открытой школы Ийрис Оосалу отмечает тот факт, что пример гимназии Куристику опровергает мнение, будто успешными и новаторскими могут быть только школы для избранных учеников, прошедших ”кастинг” в первый или десятый класс. ”Небольшим тормозом для наших нововведений и есть стереотип, будто лишь известные сильные школы могут позволить себе обучение по-другому, — полагает Оосалу. — На самом деле такая возможность есть у каждой школы”.

Профессор английского языка Таллиннского университета Сулико Лийв считает залогом успешного обучения на иностранном языке профессионализм преподавателей, отличное владение языком самими студентами, а также наличие качественных учебных материалов.