09.12.2018, 14:45

Гимназия Густава Адольфа не смогли найти нового директора

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rus.delfi.ee
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6TL12APR06T4.jpgFoto: TERJE LEPP

Объявленный столичными властями конкурс по поиску директора для гимназии Густава Адольфа провалился. Ранее в Таллинне не удалось найти и нового руководителя Ласнамяэской русской гимназии, сообщает rus.err.ee.

В таллиннском Департаменте образования корреспонденту ERR подтвердили, что ни один из кандидатов, приглашенных на собеседование, не набрал необходимого для избрания на пост директора количества голосов.

Столичные власти намерены объявить новый конкурс, но даты его проведения пока не определены. Также пока неизвестно, кто будет исполняющим обязанности директора гимназии Густава Адольфа.

Нынешний директор гимназии Хендрик Агур 28 декабря уйдет в отставку по собственному желанию.

Ранее в Таллинне, как писал rus.err.ee, не смогли найти директора и для Ласнамяэской русской гимназии.

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