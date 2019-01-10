Гимназисты приглашаются на подготовительные курсы первой олимпиады по геонаукам

На курсы по подготовке к олимпиаде по геонаукам ожидаются учащиеся 10-12 классов, которые интересуются естествознанием. Курсы продлятся четыре учебных дня в феврале и марте. В то же время прохождение курсов не дает предпочтений в отборе для участия в олимпиаде.

По словам научного сотрудника Института геологии TalTech и инициатора подготовительных курсов Рутт Хинтс, эта учебная форма будет привлекательной для тех молодых людей, которые интересуются богатствами земных недр или же хотят подготовиться к весенней олимпиаде по геонаукам. ”На курсах заинтересованные в геонауках гимназисты получат новейшие знания о Земле, как целостной функционирующей системе, а также они помогут развить к олимпиаде необходимые практические навыки”, — сказала Хинтс. ”Во время этой учебы молодежь разовьет навыки распознания различных окаменелостей и минералов. Также вместе мы будем искать ответы на вопросы о том, как описать геологические структуры Земли и измерить происходящие на земной поверхности процессы. Плюс к этому учащиеся освоят умения для нахождения полезных ископаемых и для понимания Солнечной системы”, — пояснила Хинтс.

На бесплатные подготовительные курсы могут зарегистрироваться все желающие ученики 10-12 классов до 4 февраля по ссылке.