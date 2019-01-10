Гимназисты приглашаются на подготовительные курсы первой олимпиады по геонаукам

Таллиннский технический университет (TalTech) открыл регистрацию на подготовительные курсы к первой в Эстонии олимпиаде по геонаукам, которая состоится весной. Победители олимпиады примут участие в международной олимпиаде в Корее, сказано в пресс-релизе.
На курсы по подготовке к олимпиаде по геонаукам ожидаются учащиеся 10-12 классов, которые интересуются естествознанием. Курсы продлятся четыре учебных дня в феврале и марте. В то же время прохождение курсов не дает предпочтений в отборе для участия в олимпиаде.
По словам научного сотрудника Института геологии TalTech и инициатора подготовительных курсов Рутт Хинтс, эта учебная форма будет привлекательной для тех молодых людей, которые интересуются богатствами земных недр или же хотят подготовиться к весенней олимпиаде по геонаукам. ”На курсах заинтересованные в геонауках гимназисты получат новейшие знания о Земле, как целостной функционирующей системе, а также они помогут развить к олимпиаде необходимые практические навыки”, — сказала Хинтс. ”Во время этой учебы молодежь разовьет навыки распознания различных окаменелостей и минералов. Также вместе мы будем искать ответы на вопросы о том, как описать геологические структуры Земли и измерить происходящие на земной поверхности процессы. Плюс к этому учащиеся освоят умения для нахождения полезных ископаемых и для понимания Солнечной системы”, — пояснила Хинтс.
На бесплатные подготовительные курсы могут зарегистрироваться все желающие ученики 10-12 классов до 4 февраля по ссылке.
Первая эстонская олимпиада по геонаукам состоится 30 марта. Это состязание знаний касается в более широком смысле научных дисциплин о земле, связывая между собой как геологию, гидрологию, метеорологию, так и науку об окружающей среде. Победители олимпиады смогут принять участие в международной олимпиаде в Корее. Также гимназистов, достигнувших на олимпиаде хороших результатов, примут в Технический университет — и в том числе и в Институт геологии — вне конкурса. Регистрация для участия в олимпиаде начнется 4 февраля.
Молодежь, которая заинтересована в областью земных недр и желает это изучать в университете, уже сейчас может претендовать на обучение в Институте геологии Таллиннского технического университета — не нужно больше ждать лета, как раньше. Те, кто еще не закончил гимназию, в случае, если их кандидатура будет признана успешной, будут приняты условно до получения результатов государственных экзаменов. Другие же кандидаты смогут сразу узнать результаты своего поступления.