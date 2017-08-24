Гимназисты Линнамяэского русского лицея начнут учебный год в новом здании

Таллиннский линнамяэский русский лицей 4 сентября откроет первое в городе учебное здание, предназначенное специально для гимназистов, сообщает Раэпресс.

”Таллиннский линнамяэский русский лицей — это первая школа Таллинна, в которой гимназисты будут учиться отдельно от основной школы, — сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Слияние Таллиннского линнамяэского русского лицея и Вана-Каламаяской гимназии для взрослых послужило созданию Ласнамяэского новаторского учебного центра, в котором будет проходить как дневное, так и вечернее обучение. Ученики с первого до девятого класса продолжат обучение в прежнем здании, а гимназисты — в только что отремонтированном, по адресу Ляэнемере теэ, 31”.

”В планах школы — активное применение новой концепции обучения, — рассказал руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла. — Соединение разных учебных направлений расширяет возможности гимназистов в освоении предметов по выбору. Во время ремонта и оборудования помещений мы исходили из того, что необходимо создать современную учебную среду, которая позволила бы сделать упор в обучении на естественные науки и занятия спортом, чтобы школьники могли развить и дух, и тело”.

Все ученики гимназии смогут выбрать дополнительные предметы в зависимости от пожеланий и необходимости. Предметов по выбору более 20, они дают возможность освоить такие специальности как парикмахер, повар, гид, флорист, няня, 3D-моделлирование, программирование и астрономию.

Для занятий естественными науками созданы соответствующие условия: пятый этаж А-корпуса отведен для занятий физикой, химией, биологией, там же находится лаборатория. Занятия и мероприятия можно проводить и во внутреннем дворике нового здания. На крыше нового корпуса находится площадка для экспериментов, там появятся и высокотехнологические теплицы, а на ограничивающих перилах установят солнечные батареи. На крыше будет обсерватория с телескопом, а 80 кв. м. площади предназначены для наблюдений за природой.

На месте гардероба построен атриум — в нем расположены читальный зал и зона отдыха. Там же находятся ступеньки для сидения, рядом — столовая зона и кафе. В подвальных помещениях находятся кабинеты робототехники и информатики, а также гардероб для учеников, в котором у каждого будет личный шкафчик, и учительский гардероб.

Часть С-корпуса была снесена, а на ее месте построен большой спортивный зал (32x34 м) с трибунами. В спортзале есть полноразмерная баскетбольная площадка и три площадки для игры в волейбол. В подвальном помещении 300 кв. м. отведено под гимнастический зал, 100 кв. м. — зал для занятий аэробикой и 100 кв. м. для тренажерного зала вместе с помещениями для инвентаря, раздевалок, душевых и двух бань.

За ограждением расположен стадион с беговыми дорожками с тартановым покрытием, футбольное поле с искусственным покрытием, ямы для прыжков в длину, площадки для толкания ядра, спортивный городок и площадки для игры в мяч. Рядом со школой расположена стоянка для 60 велосипедов.

Новый актовый зал вмещает около 170 человек. На месте старого актового зала построены два больших лектория в форме амфитеатров, рассчитанных на 100-120 человек, их площадь составляет 120 кв. м. В школе будет музыкальный кабинет площадью 110 кв. м. и художественный класс площадью 72 кв. м. Школа рассчитана на 735 учеников.