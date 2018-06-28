28.06.2018, 20:38

Гид о хаосе на дорогах Таллинна: один британец сказал мне, что наши водители сумасшедшие!

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rus.delfi.ee
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Tallinna liiklus. Foto: Rauno Volmar

Работающая 15 лет гидом в Таллинне лет Кристель Кяэрамеэс написала в Eesti Päevaleht о том, что плохой ситуацией на дорогах города недовольны и туристы.

"Будучи гидами, мы ежедневно слышим, как люди хвалят наш красивый город и говорят, что с удовольствием вернулись бы сюда. У нас прекрасный Старый город, красивые изделия ручной работы, хорошая еда и молодой доброжелательный обслуживающий персонал. Но есть один недостаток, который не может остаться незамеченным туристами: часто положительное впечатление портит ситуация на дорогах и поведение водителей”, — пишет женщина.

”Давайте подумаем, хотели бы мы сами оказаться в качестве туристов в автобусе, который после того, как проехал несколько сотен метров, попадает в пробку и добирается до Старого города 40 минут, когда на самом деле он совсем рядом?”

Кяэрамеэс выразила надежду на то, что регулировщики, появившиеся недавно в центре города, улучшат ситуацию. Также она написала, что на дорогах очень много водителей, которые всем своим стилем вождения будто бы говорят туристам: ”Не думайте, что здешний народ очень дружелюбен!”

”Неделю назад у меня выдался особенно плохой с точки зрения дорожного движения тур. В конце я чуть не сгорела от стыда. День начался с огромной пробки в Старом порту, в конце улиц Пикк и Лай тоже все было не гладко, между водителями велотакси и легкового авто завязалась перепалка, далее — еще несколько созданных водителями опасных ситуаций. По окончанию тура один сидевший в первом ряду британец сказал, что ”ваши водители сумасшедшие”, и весь автобус с ним согласился”.

По словам женщины, на Таллинне свет клином не сошелся и, если ситуация не улучшится, то туристы просто будут выбирать для путешествий другие города и страны.

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