Гибридное оценивание — залог успеха школы

В то время как тартуские школы повально переходят на формирующее оценивание прикладных предметов, Таллиннская реальная школа предпочла гибридный подход — безоценочное комментирование успеваемости комбинируется в самом успешном общеобразовательном учебном заведении Эстонии с выставлением оценок, подсчитыванием количества ошибок и прописыванием суммы баллов, например, за уровневую работу или тест.

Основной признак формирующего оценивания — это письменное комментирование успеваемости учеников вместо выставления им привычных оценок. Райво Юурак пишет в ”Учительской газете”, что былые сомнения в целесообразности нововведения к настоящему времени полностью развеялись. Преподаватели математики Реальной школы Рийн Саар и Хелли Юурма, а также учительница начальных классов и завуч Кати Курим рассказали журналисту издания о восьмилетнем опыте применения формирующего оценивания и его влиянии на переоценку процесса обучения.

Идею подкинул директор

Кати Курим вспоминает, что девять лет назад мысль отказаться от классических отметок пришла в голову тогдашнему директору Гуннару Полма. Начать решили прямо с первых классов, ознакомившись перед этим с опытом других школ. Увиденное произвело впечатление, однако показалось слишком уж гуманитарным для школы с уклоном на реальные дисциплины. Стремление конкретизировать критерии оценивания привело к выработке собственной системы, появившейся в результате долгих дискуссий, многочисленных обменов опытом и бесконечных споров.

Кати Курим: ”Под формирующим оцениванием подразумевают обучение без отметок, отмечая при этом, что их заменителем является позитивная обратная связь. Мы не настолько мягкие. В начальных классах мы и вправду не ставим отметок, зато прописываем количество баллов или ошибок. Начиная с пятого класса к вербальному оцениванию добавляются также отметки по десятибалльной шкале. Мы не намекаем ученикам, что если бы они упражнялись дома чуть больше, то на уроках им было бы легче. Мы конкретны: не умеешь — подучись! Не помнишь таблицу умножения — повтори! Без лишних слов. Это ”фишка” реальной школы. В жизни будут как успехи, так и провалы, и потому ребенок должен научиться справляться с обеими крайностями уже в школе.

Отметка — не главное

Кати Курим вспоминает, как переходя восемь лет назад на формирующее оценивание, она думала, что придется поменять лишь систему выставления оценок. Однако в ходе работы выяснилось, что менять придется весь процесс обучения.

Как же за последние восемь лет в Реальной школе поменялась система оценивания? Почему наряду с формирующим оцениванием в ней не отказались от выставления традиционных отметок? Кати Курим, Рийн Саар и Хелли Юурма поясняют это на конкретных примерах.

При оценивании результативности учебы ученикам в качестве обратной связи ставят следующие буквы: ”З” означает ”знаю, умею использовать”, ”Д” — ”должен еще подучить” и ”У” — ”умение не приобретено”.

Самооценивание. Оценку своей работе дает, прежде всего, сам ученик, исходя при этом из успеваемости. Даже в ведомости каждый предмет расписан как результат учебы, оценку которой (”З”, ”Д” или ”У”) помимо учителя дает и сам ученик.

Оценивание друг друга. Зачастую ученики сами оценивают друг друга во время парной или групповой работы, обосновывая свою отметку.

Комментарии. Начиная с пятого класса более серьезные работы оцениваются по десятибалльной шкале, но к каждой оценке приписывается комментарий со стороны учителя. Таким образом ученик узнает, все ли в порядке, есть ли проблемы и на что ему следует обратить внимание.

Зачетные баллы. При написании итоговых уровневых работ прописывается также сумма баллов. Если ученик получает лишь 70 баллов из ста, однако улучшает свой былой результат, то к набранным пунктам приписывается одобрительный отзыв.

Очевидно, что как учеба, так и оценивание стали гораздо основательнее. Оценивание, ориентированное на результат, в сочетании с учительскими комментариями заставляет учеников тщательнее анализировать свои ошибки.

Ученик не боится уроков

Наверняка кто-то из читателей помнит, с каким ужасом шел когда-то на урок математики его одноклассник. Там ведь можно было получить плохую оценку всего лишь за пару небольших ошибок. Учитель математики Хелли Юурма уверяет, что при формирующем оценивании отметка не является пугалом, внушающим школьнику страх. Оценка не воспринимается как наказание. Юурма подчеркивает, что отсутствие страха — самый большой плюс формирующего оценивания, потому что расслабленная атмосфера способствует учебе. Если ребенок чего-то не знает и боится расстроить этим своих родителей, то учитель говорит ему: ”Не расстраивайся, что пока не умеешь, мы ведь только учимся”.

Учиться на ошибках — это нормально

По мнению учителя математики Рийн Саар, существенным преимуществом формирующего оценивания является возможность учиться на ошибках. ”Помню со школьных лет контрольную работу, за которую получила тройку с двумя минусами, и это несмотря на то, что недоделанной осталась лишь незначительная часть работы, — поясняет Саар. — Очень хотелось узнать, какую такую грубейшую ошибку я допустила, что оценку настолько занизили, но тогда ничего не объясняли. Теперь, обучая своих учеников, я всегда отмечаю в конце работы, в каких местах были допущены самые большие ошибки и на что надо бы обратить внимание в дальнейшем. Ученики должны понять, что учиться на своих ошибках — это нормально”.

В большинстве случаев Рийн Саар анализирует ошибки вместе со всем классом, дабы убедиться, что ученики их все-таки поняли. Она не позволяет ребятам переписывать работы без предварительного анализа ранее допущенных ошибок. Это важно, потому что в математике все, что изучают в начальных классах и основной школе, пригождается не только в гимназии, но и в вузе.

Собственные цели учеников

Кати Курим: ”В случае с формирующим оцениванием для меня важно, чтобы каждый ученик ставил перед собой цели сам. Этому их надо, конечно же, научить. Например, в начальных классах мы рассказываем учащимся, чему и как мы учимся. Чем младше ребенок, тем проще нужно пояснять. Новый дневник для 1-4-х классов, придуманный самой школой, позволяет ученикам подводить в пятницу итоги минувшей недели и ставить цели на следующую. Таким образом дети приучаются к постановке целей, и это не обязательно должно быть связано с успеваемостью. Например, один ученик поставил перед собой задачу — в этом месяце я не мешаю вести урок”.

Личная ответственность ученика

Кати Курим: ”Раньше было так, что когда ребенок возвращался домой с плохо написанной контрольной работой, то родитель писал учителю и спрашивал, почему столь низкая оценка. За успеваемость ребенка как будто отвечал родитель. При формирующем оценивании мы предлагаем ученику проанализировать причины собственных удач или неудач, иногда даже по нескольку раз. После написания контрольной по математике ученик сам отмечает в конце работы, насколько успешно он усвоил тему и почему. Таким образом, школьник несколько раз обдумывает сделанное, а также свои сильные и слабые стороны. Лишь после этого свою оценку дает учитель. Когда преподаватель возвращает учащимся исправленные работы, начинается их анализ. Ученики могут задать вопросы, которые касаются оценивания. После этого ребята приходят с контрольными работами домой и объясняют родителям, что они написали правильно, а что следовало бы подучить. У родителей лишь поддерживающая роль.

Если ребенок не в состоянии объяснить ошибки родителям, он обращается за помощью к учителю. После осознания пробелов в знаниях ребенок снова рассказывает о них своим родителям. Таким образом он несколько раз учится объяснять математические закономерности. Ради приучения детей к самостоятельной ответственности Кати Курим и Рийн Саар приняли решение выставлять в э-школе оценки за контрольные работы только после того, как дети проанализируют их дома вместе со своими родителями.

Что формирующее оценивание дает ученикам?

Рийн Саар: ”У учеников улучшилось умение выражать свои мысли и анализировать, поскольку им приходится выявлять сильные и слабые стороны своих работ, объяснять родителям, что было написано правильно и неправильно, а также очень убедительно аргументировать свое мнение при оценивании работ одноклассников.

Кати Курим: ”За последние восемь лет я не видела ни одного ученика, который ревел бы из-за своей успеваемости. Аналитические способности учеников действительно улучшились. Когда моему собственному ребенку-второкласснику не удавалась какая-то работа, то я видела, что он хоть и рассчитывал получить больше баллов и потому расстроился, зато умел адекватно анализировать причины неудачи и пояснить, что стоит подучить.

Некоторые учителя побаиваются, что если не ставить двоек, то дети не будут учиться. Это весьма распространенное мнение, озвучиваемое на курсах повышения квалификации. Если учитель верит в то, что страх получить двойку заставит ребенка учиться, то он должен посмотреть в зеркало и спросить у себя ”Что на картинке не так?”.

Отдельная тема — это, конечно же, дети, которые на самом деле не хотят напрягаться. С ними мы занимаемся так же, как и в других школах: беседуем с учеником и его родителями, оказываем помощь в учебе и пр. Мы не ждем, пока наличие проблем отразится в ведомости, а приступаем к их решению как можно раньше!.

Но формирующее оценивание отнимает ведь кучу времени!

Это утверждают почти на каждых курсах повышения квалификации. Учителя же Реальной школы говорят, что с каждым годом на написание письменных комментариев будет уходить все меньше времени, если подходить к этому творчески. В качестве примера они привели несколько способов экономии сил.

”З”, ”Д”, ”У”. Учитель оценивает работу ученика, используя лаконичные ”З”, ”Д” или ”У” вместо написания ”знаешь, понимаешь, умеешь использовать” и т.д. Подобных букв может использоваться несколько.

Исправление работ одноклассников. Например, в группе из пяти человек ученики обоснованно и справедливо оценивают работы друг друга. Друзьям поблажки не делаются.

Обучение друг друга. Некоторые ученики всегда выполняют свою работу быстрее других. В Реальной школе самые шустрые помогают более медленным. Кому нужна помощь при решении задачи, тот просто поднимает руку, и более смышленый ученик сразу приходит на помощь замешкавшемуся однокласснику.

Сотрудничество учителей. Учителя параллельных классов делятся контрольными работами и прочими материалами, которые они сами и разработали. Это существенно экономит силы преподавателей: время подготовки к урокам сокращается, чтобы можно было сконцентрироваться на оценивании и поддержке учеников.

Excel. Рийн Саар вспоминает, как после внедрения формирующего оценивания она в течение первого года суммировала баллы за контрольные работы и подсчитывала проценты на калькуляторе. Теперь же программа Excel выполняет эту работу за секунду. Если же ввести в таблицу Excel буквы ”З”, ”Д” и ”У”, то при помощи формул можно сгенерировать письменные комментарии к работам. К тому же, Excel дает быстрый обзор успеваемости как отдельного ученика, так и всего класса. В компьютерной программе можно также быстро сравнить нынешние результаты учебы с былыми, чтобы выявить основные пробелы в знаниях учеников.