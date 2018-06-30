30.06.2018, 19:45

Германия уговорила Эстонию и еще 13 стран ЕС оперативно принимать мигрантов обратно

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rus.DELFI.lv
EST 7
Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja peaministr Jüri Ratas täna Berliinis pressikonverentsil.
Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja peaministr Jüri Ratas täna Berliinis pressikonverentsil.Foto: Scanpix, AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель добилась согласия 14 стран оперативно принимать обратно мигрантов, пытавшихся перебраться в Германию, свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении новостного агентства DPA, передает rus.delfi.lv.

Такое соглашение достигнуто с Латвией, Литвой, Эстонией, Финляндией, Швецией, Венгрией, Польшей, Чехией, Бельгией, Данией, Францией, Люксембургом, Нидерландами и Португалией.

В письме лидерам коалиционных партий Меркель указывает, что тех ищущих убежища, которые ранее были зарегистрированы в одной из других стран ЕС, необходимо будет доставлять в базовые центры, которые будут размещены у границ Германии, для проведения процедуры оценки мигрантов.

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Как сообщалось, в ночь на пятницу на саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто соглашение по вопросам миграции. Соглашение предусматривает, что страны ЕС по принципу добровольности создадут центры, где будут рассматриваться просьбы мигрантов о предоставлении убежища. Те мигранты, которые будут отвечать критериям предоставления убежища, будут отправлены в страны ЕС, готовые принять их добровольно.

Также лидеры ЕС договорились обсудить возможность рассмотрения просьб мигрантов о предоставлении убежища еще до того, как они достигли ЕС.

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