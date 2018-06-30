Германия уговорила Эстонию и еще 13 стран ЕС оперативно принимать мигрантов обратно

Такое соглашение достигнуто с Латвией, Литвой, Эстонией, Финляндией, Швецией, Венгрией, Польшей, Чехией, Бельгией, Данией, Францией, Люксембургом, Нидерландами и Португалией.

В письме лидерам коалиционных партий Меркель указывает, что тех ищущих убежища, которые ранее были зарегистрированы в одной из других стран ЕС, необходимо будет доставлять в базовые центры, которые будут размещены у границ Германии, для проведения процедуры оценки мигрантов.

Как сообщалось, в ночь на пятницу на саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто соглашение по вопросам миграции. Соглашение предусматривает, что страны ЕС по принципу добровольности создадут центры, где будут рассматриваться просьбы мигрантов о предоставлении убежища. Те мигранты, которые будут отвечать критериям предоставления убежища, будут отправлены в страны ЕС, готовые принять их добровольно.

Также лидеры ЕС договорились обсудить возможность рассмотрения просьб мигрантов о предоставлении убежища еще до того, как они достигли ЕС.