Германия и Франция потребовали от Эстонии объяснений по поводу ужесточения алкогольной политики

Для борьбы с курением и употреблением алкоголя по инициативе министра здоровья и труда Евгения Осиновского разработан целый ряд поправок к закону, призванных существенного ужесточить действующие ограничения, однако внезапно планы оказались под угрозой, поскольку Германия и Франция потребовали от разработчиков более детальных разъяснений, пишет Eesti Päevaleht.

Согласно правилам, любые затрагивающие внутренний рынок ЕС ограничения должны пройти обсуждение другими странами-участницами и Еврокомиссией. Все страны имеют право выразить свое мнение. На это отводится три месяца и это не отражается на процессе рассмотрения изменений. Подобного рода замечания Эстонии в отношении ограничения на алкоголь были сделаны Еврокомиссией, Румынией, Словакией и Данией.

Однако в случае, если кто-то предоставляет более детальное мнение, ответы на него тоже должны быть основательными. На это также отводится три месяца, но в это время законопроект не может проходить в парламенте второе чтение. Именно это и произошло сейчас с касающимися алкогольной продукции ограничениями, поскольку свое детальное мнение представили два крупных производителя и экспортера алкоголя — Германия и Франция. Содержание документа обнародованию не подлежит, но изданию известно, что беспокойство, помимо прочего, вызывают ограничения на рекламу.

Осиновский отметил, что правила ЕС запрещают обнародовать точное содержание замечаний и мнений, но заверил, что там нет ничего такого, что ранее бы не анализировалось. ”Некоторые комментарии касаются пунктов законопроекта, в отношении которых на самом деле необходимость консультироваться со странами-участницами отсутствует, поскольку речь идет либо об уже действующих положениях, либо о внутригосударственной компетенции. В замечаниях других стран нет ничего такого, из-за чего было бы необходимо менять законопроект”, — сказал министр.

Простой длиной в три месяца, может, и не являлся бы проблемой, но правительство планировало внедрить ограничения уже с января 2018 года. Согласно добрым традициям, фирмам на привыкание к серьезным налоговым изменениям или ограничениям дается полгода, что означает, что закон необходимо принять не позднее июня. В свете же последних событий законопроект сможет пройти второе чтение не раньше сентября, после чего будет необходимо пройти еще третье чтение и собственно принять его.

По мнению Осиновского, это не должно стать проблемой. ”Предусматриваемые законопроектом изменения уже около двух лет известны сектору. Больше всего преобразований предусматривает, конечно же, положение об ограничении видимости выставленного товара. Вместе с Рийгикогу мы, несомненно, проследим, чтобы между принятием положения и вступлением закона в силу прошло разумное количество времени”, — отметил он.

В самом начале направленные на рассмотрение в парламент поправки к законам об алкоголе и рекламе содержали жесткие ограничения как на рекламу алкоголя, так и на то, где и как его можно купить. Некоторые указы или запреты к настоящему моменту уже были изменены или ослаблены, и пока неизвестно, в каком виде они в конечном счете будут приняты. Некоторые примеры:

Полный запрет на наружную рекламу алкоголя.

Запрет на предложения happy-hour в питейных заведениях.

Запрет на использование в рекламе живого существа, его изображения или анимации, запрет на привязку алкоголя к управлению машиной, памятной дате или событию, запрет на выделение высокого содержания этанола.

Продление периода запрета рекламы.

В больших магазинах алкоголь должен будет находиться на отделенной непрозрачными стенами территории.

Запрет на дегустации алкоголя в магазинах.

Запрет на организованные производителем алкоголя в соцсетях конкурсы, по условиям которых необходимо поделиться публикацией.