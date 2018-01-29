Генсекретари национальных парламентов обсудили будущее Европейского союза

Сегодня в зале Рийгикогу прошло заседание генеральных секретарей национальных парламентов государств-членов Европейского союза, посвященное будущему Европы и возможностям и вызовам перехода на цифровые технологии. Участники заседания пришли к выводу, что для того, чтобы справиться с внутренними и внешними вызовами, Европейский союз должен стать еще более единым, сильным и демократическим объединением.

На открытии заседания спикер Рийгикогу Эйки Нестор сказал, что Эстония, которой исполнилось сто лет, и дальше будет хранить и защищать единые европейские ценности. Нестор также заверил, что Эстония как государство и член ЕС не теряет свои запал и открытость. Нестор отметил, что ИТ-решения и электронные услуги стали частью повседневной жизни в Эстонии. Он подчеркнул, что технологии экономят время и ресурсы и позволяют постоянно и напрямую общаться с гражданами.

Председатель конференции, директор Канцелярии Рийгикогу Пеэп Яхило, отметил, что конференция помогает подготовиться к заседанию спикеров национальных парламентов, которое пройдет в Таллинне в апреле. Основные темы заседания — будущее Европейского союза и оборонная способность.

Генеральный секретарь Европейского парламента Клаус Велле выступил с докладом о будущем Европейского союза, в котором подчеркнул, что ЕС должен справиться с вызовами на севере, юге, западе и востоке, одновременно также справляясь и с внутренними кризисами. По словам Велле, внешние угрозы способствуют распространению популизма и экстремизма в государствах-членах ЕС. Он подчеркнул, что и для ЕС, и для его соседей крайне важно сотрудничество между государствами-членами в вопросах обеспечения внешней, внутренней и социальной безопасности.

Генеральный секретарь Сената Нидерландов Герт-Ян Хамильтон в своем выступлении отметил, что благодаря межпарламентскому сотрудничеству в последние годы удалось разрешить несколько политических кризисов. По его словам, важные решения должны получать значительную поддержку в Европейском парламенте и в национальных парламентах.

Генеральные секретари обсудили развитие электронных услуг, предоставляемых парламентами, связанные с этим возможности и вызовы. Ведущий аналитик Департамента государственных инфосистем Кадри Каска в своем выступлении отметила, что практические навыки и теоретические знания государств по этому вопросу разнятся. По ее словам, парламенты все активнее работают в электронной среде. Важную роль в повышении безопасности при этом может играть межпарламентское сотрудничество.