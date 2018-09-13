13.09.2018, 10:38

Генсек Isamaa: за счет налогоплательщиков выросло новое поколение русскоязычных, которое недостаточно владеет эстонским

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rus.delfi.ee
EST 10
IRL eestseisus kogunes
IRL eestseisus kogunesFoto: Andres Putting

В Эстонии за счет средств налогоплательщиков выросло новое поколение русскоязычных жителей, которое не владеет в достаточной степени эстонским языком, заявил генеральный секретарь парламентской партии "Отечество" (Isamaa) Прийт Сибул.

Такое заявление он сделал перед обсуждением в Рийгикогу в качестве вопроса государственной важности вопроса перехода русских детских садов и школ на эстонский язык обучения, сообщает rus.err.ee.

Минувшим летом министр образования и науки Майлис Репс предложила в будущем не только преподавать эстонский язык в детских садах, но сделать их все частично эстоноязычными. Оппозиционные политики в последнее время все чаще выступают с призывами полностью перевести все русские школы на эстонский язык обучения.

Такой же позиции, по словам Прийта Сибула, придерживается и входящая в правительственную коалицию Isamaa. То же самое касается и русскоязычных детских садов, добавил он.

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