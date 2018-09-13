Генсек Isamaa: за счет налогоплательщиков выросло новое поколение русскоязычных, которое недостаточно владеет эстонским

Такое заявление он сделал перед обсуждением в Рийгикогу в качестве вопроса государственной важности вопроса перехода русских детских садов и школ на эстонский язык обучения, сообщает rus.err.ee.

Минувшим летом министр образования и науки Майлис Репс предложила в будущем не только преподавать эстонский язык в детских садах, но сделать их все частично эстоноязычными. Оппозиционные политики в последнее время все чаще выступают с призывами полностью перевести все русские школы на эстонский язык обучения.

Такой же позиции, по словам Прийта Сибула, придерживается и входящая в правительственную коалицию Isamaa. То же самое касается и русскоязычных детских садов, добавил он.