Генсек IRL — председателю Свободной партии: кое-кому власть в голову ударила

Генеральный секретарь партии IRL Керт Карус прокомментировал критику со стороны новоиспеченного председателя Свободной партии Артура Тальвика в отношении других партий и сказал, что последнему, вероятно, власть в голову ударила.

”Тальвик громогласно уничижительно обзывает всех конкурентов партиями власти, но чем Свободная партия отличается от остальных? Если у них у самих отсутствует даже конкуренция на пост председателя, то просто лицемерно постоянно критиковать других. Более того: для того, чтобы расчистить Тальвику путь к вершине власти в Свободной партии, они выкинули единственного его соперника на выборах — Криштафовича”, — сказал Карус.

Карус отметил, что, несмотря на постоянную критику со стороны Тальвика, аргументов у него мало. ”Классическая модель поведения протестующей партии. На данный момент они пытаются вынуть из шляпы зайца, приставляя к каждой фразе слово ”свободный” и именуя это мировоззрением”, — сказал генсек IRL.