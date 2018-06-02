02.06.2018, 14:10

Генеральный съезд социал-демократов: Осиновский сравнил алкогольную политику с пивом Guinness

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rus.delfi.ee
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Генеральный съезд социал-демократов: Осиновский сравнил алкогольную политику с пивом Guinness
Foto: Andres Putting

Сегодня на Генеральном съезде социал-демократов лидер партии Евгений Осиновский сказал в своей речи, что сегодня в быстро меняющемся мире соцдемы должны сформулировать историю про Эстонию завтрашнего дня, а также защищать и развивать главные ценности нашего общества: бесплатное образование и солидарное медицинское страхование, сообщает пресс-служба СДП.

”Уже более четырех лет Эстония продолжает двигаться по социал-демократическому пути. Мы управляем государством исходя из понимания того, что каждый человек важен. Каждый человек в счёт. Наша цель — это человечное и свободное государство, которое не боится изменений, но и гарантирует, что в результате изменений никто не останется в беде”, — сказал Осиновский.

По его словам, социал-демократы никогда не боялись делать трудные и непопулярные на первый взгляд шаги, позитивное влияние которых будет ощутимо через года. ”Я хочу поблагодарить всех однопартийцев, которые были вынуждены объяснять избирателям, соседям, а иногда и своим супругам, что в центре нашей алкогольной политики — не государственный бюджет и даже не алкоголь, а более здоровые люди и более безопасное общество”, — сказал Осиновский. ”Награда за это придет через несколько лет. Заказывали ли вы когда-нибудь в баре пиво Guinness? Если заказывали, то знаете, что при заказе этого пива нужно долго ждать, чтобы его своеобразная пена улеглась и стакан можно было бы наполнить до краев. Ожидание не должно пугать, ведь, как говорилось в одной из старых реклам Guinness, "Good things come to those who wait” (Лучшее получает тот, кто ждет). Так и с алкогольной политикой — пена кратковременной критики уляжется, и в качестве ”лучшего” мы увидим меньший вред от алкоголя, сотни спасенных жизней и тысячи более здоровых семей”.

По словам лидера социал-демократов, теперь, когда большинство решений этого правительственного цикла принято, нужно обратить свой взор в сторону будущего.

”Мы идем в ногу с переменами, а не по-донкихотовски боремся с ними. Мы должны исходя из наших ценностей сформулировать историю про Эстонию завтрашнего дня… Главный вопрос грядущих выборов — не внеплановое повышение пенсий или еще какое-нибудь отдельное предложение. Главный вопрос гораздо более принципиален — какую Эстонию мы хотим? Каким должно быть то государство и то общество, которое мы строим? Этот выбор должен быть ясен избирателю”, — сказал Осиновский.

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По словам соцдема, целью политики должно быть обеспечение каждому человеку чувства защищенности. ”Это значит, что государство всегда должно прийти на помощь, когда в нем нуждаются. Что государство в состоянии предвидеть долгосрочные изменения. Нам нужно сообща развивать государство, а не ужимать его”, — отметил Осиновский. ”Задача социал-демократов отстоять доступ каждого человека к основным государственным услугам, сохранить фундамент нынешнего общественного устройства Эстонии. Мы построили этот фундамент, и мы не дадим его разрушить”.

В своей речи Осиновский представил также политические предложения в области социальной политики, образования, защиты окружающей среды, экономики, инноваций и науки.

Лидер соцдемов сообщил, что партия поставила перед собой цель получить наилучший результат в своей истории на парламентских выборах и взять 20 мест в Рийгикогу. ”Это серьезная задача, которая в нынешних политических условиях требует исключительного труда. Но я верю, что мы справимся. Этот длинный марафон порою был изнурительный, но мы вновь выходим на верный путь. Наш мировоззренческий фундамент крепко стоит на месте. Мы доказали, что мы можем вести Эстонию вперед. Мы знаем, что мы нужны Эстонии более сильными”, — сказал Осиновский.

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