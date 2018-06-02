Генеральный съезд социал-демократов: Осиновский сравнил алкогольную политику с пивом Guinness

Во-первых, если благополучие детей под нашим руководством выросло скачкообразно, то на переход молодежи из образовательной системы во взрослую жизнь.

Становление взрослым для молодого человека означает серьезные перемены в жизни — большую самостоятельность и сопутствующую ей ответственность. В то же время это означает потерю действовавшей для него до сих пор социальной сети безопасности. Большая часть сглаживающих неравенство в детском возрасте механизмов (бесплатное образование и питание, детские пособия, автоматическое медицинское страхование) заканчивает свое действие, что означает, что возможности молодежи из бедных семей при выборе дальнейшего образования и жилья существенно ограничены.

Об этом говорит и статистика. Несколько удивительно, но экономическое благополучие молодых взрослых хуже, чем как более младших, так и более старших возрастных групп. Более того, среди людей моложе 65 лет самые высокие показатели бедности именно среди молодых взрослых, да и уровень безработицы среди молодежи почти в два раза выше, чем в среднем по Эстонии. Молодежь особенно уязвима, поскольку у нее нет накоплений. При возникновении трудностей по большей части она может полагаться только на поддержку семьи.

Поэтому мы предлагаем создать при поддержке государства молодежный капитал для каждого ребенка. Это был бы личный накопительный фонд, который открывается для каждого ребенка с его рождения и в который на протяжении всего его детства и юношества собираются деньги, которые инвестируются подобно тому, как это делается в пенсионных фондах. Когда ребенок станет взрослым, он сможет использовать эти деньги на обустройство самостоятельной жизни, проживание во время учебы, приобретение собственного жилья или прочие нужды.

Конечно же, функционирование этого фонда можно обустроить по-разному. Один из вариантов — государство могло бы ежемесячно вкладывать определенную сумму в молодежный капитал каждого ребенка. Вдобавок к этому нужно дать близким ребенка возможность добровольно доплачивать в молодежный капитал, и освободить эти взносы от подоходного налога.

Я сделал простые вычисления. Если государство вкладывало бы всего 10 евро ежемесячно, то, повзрослев, каждый молодой человек смог бы использовать почти 3000 евро. Если же его близкие вкладывали бы ежемесячно еще 20 евро, то стартовая сумма составляла бы уже почти 10 000 евро. Десятиевровый взнос каждому ребенку обошелся бы государству в 30 миллионов евро в год, что разрешимо в рамках обыкновенного процесса составления бюджета.

Вдобавок к более равной стартовой позиции для молодежи этот фонд внес бы свой вклад и в увеличение рождаемости, ведь известно, что одной из важнейших причин, по которой семьи откладывают рождение первого ребенка, является экономическая неуверенность и отсутствие подходящего жилья.

Говоря о демографии, мы должны взглянуть и на другой конец жизненного пути. Даже если мы сможем добиться прироста населения, нам придется приспособиться к старению нашего общества. Медицина развивается быстро, люди становятся более подкованными в вопросах здоровья и поэтому живут дольше. Это замечательно. В то же время, это предъявляет новые требования к нашей социальной системе.

К 2040-му году в Эстонии удвоится число людей старше 85 лет — с сегодняшних 35 тысяч до 65-ти. Разумеется, мы должны обеспечить необходимые услуги здравоохранения и социальные услуги, чтобы пожилые люди смогли как можно дольше обходиться без помощи близких. Но все же это невозможно гарантировать до конца.

Вопрос ухода за близкими, который уже сегодня стоит достаточно остро, в следующие десятилетия станет главным бутылочным горлышком эстонской социальной политики. Решения же нужно найти уже сейчас. Людей, которые потенциально нуждаются в домах призрения, за 20 лет прибавится примерно на столько, сколько сегодня жителей в Кохтла-Ярве.

Нынешняя ситуация, при которой пенсии большинства пожилых людей не хватает на то, чтобы оплатить проживание в доме призрения, из-за чего расходы на содержание человека в этом учреждении ложатся на плечи его детей, не является устойчивой. Поэтому государству следует разработать целостную долгосрочную систему по уходу, которая дала бы возможность жить в доме призрения на среднюю пенсию. Конечно же, это означает, что государство должно взять существенную часть расходов на эту услугу на себя. Разумеется, это дорого, но этого не избежать.

Вдобавок к обеспечению достойной старости частично финансируемая государством услуга домов призрения освободит родственников трудового возраста от финансового обязательства, которое может быть слишком большим даже для них.

Разумеется, для того, чтобы расширить сеть социальных услуг, необходим экономический рост. Нынешняя положительная динамика, несомненно, радует, однако, она не должна нас одурманивать. Мы постоянно должны инвестировать в то, чтобы умения и знания наших людей шли в ногу с потребностями экономики. Мы должны поддерживать науку и инновации, являющимися предпосылками более высокой добавленной стоимости бизнеса.

Наше замечательное образование, предоставляющее равные возможности для всех, является основой успеха Эстонии. Мы должны продолжать и дальше финансировать образования в приоритетном порядке, не забывая наряду со школами и университеты.

Мы знаем, что на вершине успеха нашего образования сегодня загорелась и тревожная кнопка, так как пока мы не в состоянии воспитать новое поколение учителей в достаточном количестве.

Я убежден, что мы должны продолжить финансировать образования в приоритетном порядке и повышать минимальный оклад учителей на 100 евро ежегодно. Это значит, что в конце следующего правительственного цикла средняя зарплата учителей будет равна 2000 евро. Это уже хоть что-то.

Если мы хотим, чтобы наши предприятия заняли более достойное место в производственной цепи, мы должны вносить больший вклад в науку и инновации. Конечно же, частный сектор должен вкладывать больше усилий в этом направлении, но важно, чтобы и государство выполняло поставленную перед собой цель касательно финансирования научной и развивающей деятельности. Следующее правительство должно довести инвестиции в научную и развивающую деятельность публичного сектора до 1-го процента от ВВП и держать их на этом уровне на основании общенародной договоренности, подобной той, которая достигнута касательно расходов на оборону.

Будучи самой дружелюбной по отношению к природе партией в Рийгикогу, мы должны предложить и видение того, как обходиться с природой и как действовать на природе, чтобы она осталась целой и здоровой как для нас самих, так и для следующих поколений. Осведомленность людей об окружающей среде растет, и в конце концов растут и требования людей к проведению более умной экологической политики.

Долгосрочной целью Эстонии не может быть нечто меньшее, чем полный переход на возобновляемую энергию. У нас есть для этого все природные предпосылки, а дополнительные инвестиции внесут свой вклад в торможение потепления климата, создадут новые рабочие места в ”зеленой экономике” и поддержат инновативную модель экономики. В качестве бонуса все мы сможем дышать более чистым воздухом.

Нам абсолютно точно нужна четкая договоренность касательно щадящего лесного хозяйства. Давление лесохозяйственников, направленное на увеличение объемов вырубки, понятно, но лес — это не просто экономический ресурс. Лес — это прежде всего хрупкое экологическое сообщество, которое нуждается в защите. Поэтому нам нужно зафиксированный в законе объем ежегодной вырубки, чтобы общество было уверенным в том, что экономические интересы не угрожают устойчивости леса.

В общественном протесте против нового целлюлозного завода, помимо вопросов загрязнения окружающей среды и общественного противодействия, есть и важный фактор тревоги по поводу объемов вырубки леса. И эта тревога оправдана.

Но главный вопрос ближайших выборов — это не одно из вышеупомянутых предложений. Главный вопрос выборов — это и не внеплановое повышение пенсий и не любое другое конкретное предложение, с которым партии пойдут просить мандат у избирателей. Главный вопрос намного фундаментальнее — какую Эстонию мы хотим? Каким является это государство и общество, которое мы строим? Этот выбор должен быть ясным для избирателя, поскольку он важен. От него зависит многое.

Являясь социал-демократом, я убежден, что для разрешения важнейших вызовов, стоящих перед Эстонией, необходимо продолжать развивать социальное государство благоденствия, которое обеспечит как можно более равные возможности для всех, мудро инвестирует в будущее и при необходимости поддерживает человека на протяжении всей его жизни. Такое государство не тянет наиболее успешных назад, но помогает более слабым догнать остальных.

Некоторое время назад группа предпринимателей вновь затянула знакомую неолиберальную песнь о том, что наше государство является слишком ”толстым” и его нужно урезать. Помимо популистских лозунгов — сократить половину чиновников и уменьшить размер Рийгикогу — среди их предложений есть и действительно опасные. А именно, они хотят сделать платным как образование, так и здравоохранение. Партия реформ с удовольствием им подпевает, начиная атаковать универсальные детские пособия, что оставило бы большинство семей без денег, которые дают им долгосрочное чувство уверенности.

Цель этих предложений ясна. Чтобы достичь уменьшения налогов для самых богатых, под вопрос ставятся самые основы социального государства — всеобщая школа и солидарное здравоохранение. То, что до сих пор казалось само собой разумеющимся — что получение хорошего образования или возможности для лечения в Эстонии не должны зависеть от толщины кошелька — больше таковым не кажется.

В нынешнюю эпоху очень быстрых изменений целью политики должно быть предоставление людям чувства безопасности. Всем людям. Это означает, что государство есть тогда, когда оно необходимо. Что государство способно предусмотреть долгосрочные изменения и подготовить к ним как отдельных людей, так и все общество. Для этого нужно совместно развивать государство, а не ужимать его.

Задача социал-демократов — защищать доступ всех людей к основным общественным услугам, храня фундамент общественного устройства сегодняшней Эстонии. Этот фундамент создан нами и мы не позволим его разрушить.

Дорогие социал-демократы!

Мы идем на эти выборы с сильнейшей командой в нашей истории. У нас пять сильных министров в правительстве, шесть бывших министров — во фракции. Они являются тяжеловесами эстонской политики. Вдобавок к имеющимся силам нам требуются и новые, и поэтому мы активно работаем во имя того, чтобы в ближайшее время наши ряды были пополнены.

В этот раз мы начали организационную работу раньше, чем в предыдущие разы. Первые номера большинства избирательных округов уже определены, в ближайшие месяцы будут готовы основные команды всех списков. Подготовка предвыборной кампании идет полным ходом.

Чтобы достичь на следующих выборах того же результата, что и на предыдущих, то есть получить 15 мест в Рийгикогу, мы должны взять по одному мандату в каждом округе и чуть-чуть еще. Друзья, видя мощь наших округов, я считаю, что это слишком малая амбиция.

Поэтому мы поставили своей целью лучший результат в истории социал-демократов — 20 мест. Это серьезная задача, и в нынешней политической обстановке она требует необыкновенной работы.

Но я верю, что мы справимся. Этот долгий марафон был изнурительным для всех нас, но мы снова выходим на верный путь. Наш идеологический фундамент на месте. Мы доказали, что способны вести Эстонию вперед. Мы знаем, что Эстония нуждается в еще более сильных нас.

Сделаем же! Во имя Эстонии. Во имя наших детей и внуков. Да здравствуют социал-демократы! Успехов нам!