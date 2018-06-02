02.06.2018, 14:10

Генеральный съезд социал-демократов: Осиновский сравнил алкогольную политику с пивом Guinness

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Генеральный съезд социал-демократов: Осиновский сравнил алкогольную политику с пивом Guinness
Foto: Andres Putting

Сегодня на Генеральном съезде социал-демократов лидер партии Евгений Осиновский сказал в своей речи, что сегодня в быстро меняющемся мире соцдемы должны сформулировать историю про Эстонию завтрашнего дня, а также защищать и развивать главные ценности нашего общества: бесплатное образование и солидарное медицинское страхование, сообщает пресс-служба СДП.

”Уже более четырех лет Эстония продолжает двигаться по социал-демократическому пути. Мы управляем государством исходя из понимания того, что каждый человек важен. Каждый человек в счет. Наша цель — это человечное и свободное государство, которое не боится изменений, но и гарантирует, что в результате изменений никто не останется в беде”, — сказал Осиновский.

По его словам, социал-демократы никогда не боялись делать трудные и непопулярные на первый взгляд шаги, позитивное влияние которых будет ощутимо через года. ”Я хочу поблагодарить всех однопартийцев, которые были вынуждены объяснять избирателям, соседям, а иногда и своим супругам, что в центре нашей алкогольной политики — не государственный бюджет и даже не алкоголь, а более здоровые люди и более безопасное общество”, — сказал Осиновский. ”Награда за это придет через несколько лет. Заказывали ли вы когда-нибудь в баре пиво Guinness? Если заказывали, то знаете, что при заказе этого пива нужно долго ждать, чтобы его своеобразная пена улеглась и стакан можно было бы наполнить до краев. Ожидание не должно пугать, ведь, как говорилось в одной из старых реклам Guinness, "Good things come to those who wait” (Лучшее получает тот, кто ждет). Так и с алкогольной политикой — пена кратковременной критики уляжется, и в качестве ”лучшего” мы увидим меньший вред от алкоголя, сотни спасенных жизней и тысячи более здоровых семей”.

По словам лидера социал-демократов, теперь, когда большинство решений этого правительственного цикла принято, нужно обратить свой взор в сторону будущего.

”Мы идем в ногу с переменами, а не по-донкихотовски боремся с ними. Мы должны исходя из наших ценностей сформулировать историю про Эстонию завтрашнего дня… Главный вопрос грядущих выборов — не внеплановое повышение пенсий или еще какое-нибудь отдельное предложение. Главный вопрос гораздо более принципиален — какую Эстонию мы хотим? Каким должно быть то государство и то общество, которое мы строим? Этот выбор должен быть ясен избирателю”, — сказал Осиновский.

ТОП

По словам соцдема, целью политики должно быть обеспечение каждому человеку чувства защищенности. ”Это значит, что государство всегда должно прийти на помощь, когда в нем нуждаются. Что государство в состоянии предвидеть долгосрочные изменения. Нам нужно сообща развивать государство, а не ужимать его”, — отметил Осиновский. ”Задача социал-демократов отстоять доступ каждого человека к основным государственным услугам, сохранить фундамент нынешнего общественного устройства Эстонии. Мы построили этот фундамент, и мы не дадим его разрушить”.

В своей речи Осиновский представил также политические предложения в области социальной политики, образования, защиты окружающей среды, экономики, инноваций и науки.

Лидер соцдемов сообщил, что партия поставила перед собой цель получить наилучший результат в своей истории на парламентских выборах и взять 20 мест в Рийгикогу. ”Это серьезная задача, которая в нынешних политических условиях требует исключительного труда. Но я верю, что мы справимся. Этот длинный марафон порою был изнурительный, но мы вновь выходим на верный путь. Наш мировоззренческий фундамент крепко стоит на месте. Мы доказали, что мы можем вести Эстонию вперед. Мы знаем, что мы нужны Эстонии более сильными”, — сказал Осиновский.

Читайте речь Евгения Осиновского в полном объеме.

Дорогие друзья!

Как и в жизни каждого человека, в жизни каждой организации есть времена, когда после долгого и серьезного напряжения нужно на секунду остановиться и спокойно сделать вдох-выдох. Чтобы оценить, хорошо ли все прошло. Для того, чтобы понять, как двигаться дальше.

Соцдемы уже преодолели марафонскую дистанцию. На сегодняшний день мы несем правительственную ответственность уже 1530 дней кряду. Это было скоротечное время, которое дало нам большую ответственность, причины для радости, а также множество моментов неудобного выбора. Мы сделали многие вещи верно. Но мы и ошибались.

Уже более четырех лет Эстония продолжает двигаться по социал-демократическому пути. Мы управляем государством исходя из понимания того, что каждый человек важен. Каждый человек в счёт. Наша цель — это человечное и свободное государство, которое не боится изменений, но и гарантирует, что в результате изменений никто не останется в беде.

В генетическом коде нашей организации заложено повышенное внимание к большим, долгосрочным процессам. Это темы, которые влияют на будущее Эстонии больше всего. Однако, их не решить одним щелчком и даже одним законом. Эти темы нуждаются в целостном подходе и в долгосрочном плане. Демографический кризис, охрана природы, урбанизация, бедность и неравенство, наука и инновации, сплочение народов, здравоохранение.

Многие необходимые шаги — такие, как рост детских пособий — сразу понятны обществу, другие же требуют сложной разъяснительной работы — к примеру, алкогольная политика. Оба этих шага были одинаково необходимы, и результат их обоих проявится целиком лишь спустя несколько лет.

Конечно же, знаменатель всех наших важнейших достижений за последние четыре года — это дети. Претворенный нами в жизнь рост детских пособий, а также создание алиментного фонда, реформа прожиточных пособий, бесплатные обеды для гимназистов, поддержка молодежной деятельности по интересам и другие шаги уже дали ощутимые результаты. Когда в 2014-ом году мы начали работу в правительстве, 9 процентов детей жили в абсолютной бедности, а всего через два года — лишь 3,5 процента, то есть, в два с половиной раза меньше. Это означает, что мы вытащили из абсолютной бедности 15 тысяч детей. Снижение их числа продолжилось и в прошлом году, и мы можем смело сказать, что детская абсолютная бедность быстрым темпом движется в сторону нуля. Ни один ребенок не должен остаться в беде.

При обеспечении равных возможностей детям ключевая роль принадлежит образованию. Хорошее образование — это лучшая инвестиция в то, чтобы у следующего поколения дела пошли лучше, чем у сегодняшнего. И важнейшим залогом качества образования является хороший учитель.

Когда я пришел работать в министерство образования, минимальная зарплата учителя составляла 800 евро. К следующему же году она поднимется до 1250 евро, следовательно, ее рост за эти годы — 56 процентов. Вдобавок к этому мы восстановили действие программы, которая оказывает поддержку местным самоуправлениям при поднятии зарплаты учителям детских садов. В этом году во всех самоуправлениях минимальная зарплата педагога детского сада составляет как минимум 978 евро. Еще год назад в некоторых самоуправлениях детсадовские учителя получали лишь немногим больше пятисот евро.

Один из главных вопросов для конкурентноспособности нашей экономики — это знания и навыки работников. Именно поэтому при посредничестве Кассы по безработице мы создали программу, которая дает работающему человеку возможность получить новое профессиональное или высшее образование либо дополнить свои профессиональные и языковые навыки при поддержке государства.

Мы достигли важного прорыва в финансировании здравоохранения, что в этом году позволило Больничной кассе дополнительно вложить 34 миллиона евро в лечение людей, а в следующие годы эта сумма продолжит расти. Уже на сегодняшний день это дало возможность лечить больше пациентов на таких специальностях, как эндопротезирование и детская психиатрия, а также увеличить число операций на катаракте.

Компенсацию на лечение зубов для взрослых за первые месяцы этого года использовало уже 90 тысяч человек, а дополнительная скидка на рецептурные лекарства сделает их дешевле более чем для ста тысяч человек.

С этого года нашу безопасность дополнительно обеспечивает более ста полицейских. Со следующего года спасатели получат исторический рост зарплат, в результате которого средняя зарплата спасателя поднимется на 24 процента и будет составлять 1000 евро. Зарплаты патрульных полицейских также поднимутся почти на одну пятую.

Я только что перечислил лишь некоторые из наших важных достижений, в необходимости которых не сомневается никто. Все это — хорошие вещи, с которыми никто даже не спорит. К сожалению, не каждый выбор в политике столь легок.

Поговорим об алкоголе. Мы претворили в жизнь целостный пакет алкогольной политики, следуя лучшим пожеланиям международной науки. Наука утверждает, что для уменьшения суммарного потребления алкололя нужно одновременно заниматься рекламой, условиями продажи, стоимостью и возможностями лечения. Эти решения приняты, но, вне сомнения, они не нравятся производителям алкоголя. Они не нравятся и тем, кто пьет много, поскольку теперь им приходится платить больше. Не нравятся они и многим из тех, у кого нет проблемы с алкоголем, но кому все равно приходится платить больше. Да, это не было удобным и приятным для всех решением. Но оно было абсолютно необходимым, чтобы уменьшить количество смертей, вреды для здоровья, насилие и потери человеческого ресурса.

Да, положительное влияние этой политики полностью проявится лишь годы спустя. К примеру, вчера вступили в силу ограничения рекламы, благодаря которым вы больше не видите рекламы алкоголя ни на улицах, ни в социальных сетях, а реклама, передаваемая по другим каналам, теперь стала намного более ответственной. Да, конечно же, отсутствие рекламы не особенно поможет тем, кто зависим от алкоголя сейчас, но наша цель — формирование взглядов молодежи.

Понятно, что правительство не смогло предусмотреть объемов приграничной торговли. Разумеется, эта ситуация неприятна для общества, поскольку приграничная торговля работает против цели оздоровления населения. Да и производители алкоголя с его продавцами внесли свой вклад, для давления на правительство заставившие деньги вытекать из государства. Год назад государство увеличило акциз в пересчете на бутылку пива на 15 центов, в магазине же цена выросла на 50 центов.

Я признавал это раньше и признаю здесь, перед вами: конечно, правительство недооценило страсть людей по отношению к более дешевой выпивке. Исходя из этого, мы скорректировали предыдущие решения и отказались от дальнейшего повышения акцизов. Впереди нас ждет ”акцизное перемирие”, пока Латвия догоняет нас. Это случится в ближайшие годы. Уже в следующем году разница в акцизе на водку между двумя государствами будет меньше, чем она была до активизации приграничной торговли.

Я хотел бы поблагодарить всех вас. Наших кандидатов на местных выборах и всех членов партии, которые были вынуждены объяснять избирателям, соседям, а иногда и своим супругам, что в центре нашей алкогольной политики — не государственный бюджет и даже не алкоголь, а более здоровые люди и более безопасное общество. Я знаю, что делать это было очень сложно.

Награда за это придет через несколько лет. Заказывали ли вы когда-нибудь в баре пиво „Guinness”? Если заказывали, то знаете, что при заказе этого пива нужно долго ждать, чтобы его своеобразная пена улеглась и стакан можно было бы наполнить до краев. Но это не должно пугать, ведь, как говорилось в одной из старых реклам „Guinness”, „Good things come to those who wait” (Лучшее получает тот, кто ждет). Так и с алкогольной политикой — пена кратковременной критики уляжется, и в качестве ”лучшего” мы увидим меньший вред от алкоголя, сотни спасенных жизней и тысячи более здоровых семей.

Мы должны честно поговорить и о реформе подоходного налога. Международные эксперты долгие годы говорили о том, что хотя эстонские налоги на рабочую силу в целом близки к средним по Европейскому союзу, но налоговое бремя низкооплачиваемых работников ненормально велико. Если помните, в 2015-ом году мы требовали от Партии реформ более быстрого повышения необлагаемого подоходным налогом минимума, но наши тогдашние партнеры с этим не согласились. Возможность для этого открылась лишь полтора года спустя, когда в должность вступило нынешнее правительство.

По стечению обстоятельств новый коалиционный договор пришлось составлять очень быстро, чтобы успеть принять государственный бюджет в нужные сроки. И мы поддались некоторым из глупостей наших партнеров.

Общим желанием всех коалиционных партнеров было поднятие необлагаемого подоходным налогом минимума до 500 евро. Конечно же, мы имели дело с большими расходами для бюджета, и поэтому споры насчет того, как покрыть их, были долгими и сложными. Нашим предложением было поднятие общего уровня подоходного налога на 2 процента, что также сделало бы систему более прогрессивной, но без вносящих путаницу ступеней. Но Союз Отечества и Res Publica не был с этим согласен.

Цель реформы — существенно уменьшить налоговую нагрузку людей, зарабатывающих до средней зарплаты — была выполнена, но система стала сложнее и поэтому ее стало легче атаковать. Правительство проиграло это медиа-сражение, и выигрыш в зарплате для большинства работающих людей остался на заднем плане. Основным вопросом же стал больший проигрыш для пенсионеров с высокой зарплатой, которые составляют лишь несколько процентов от общего числа пенсионеров.

Сама же реформа в действительности выполнила свою основную цель. Банк Эстонии проанализировал влияние реформы на нетто-зарплату работников на основании первых четырех месяцев этого года, и результат виден из названия анализа: ”Нетто-зарплаты сделали большой прыжок вперед”. По сравнению с ситуацией всего год назад нетто-зарплата более чем половины работников выросла на целых 15-20 процентов.

Положительно и то, что ни одна политическая сила больше не повернет достигнутого вспять и не начнет снижать необлагаемый подоходным налогом минимум. В то же время, на сегодняшний день даже Союзу Отечества и Res Publica ясно, что заваренную ими кашу придется выбросить в мусорный бак.

Партия реформ выступила с предложением просто расширить необлагаемый подоходным минимум на всех налогоплательщиков. На первый взгляд привлекательно, но давайте подумаем. Зарабатывающим более 2100 евро это, конечно же, выгодно, поскольку они выиграют от этого целых 100 евро в месяц. С точки зрения социал-демократов столь щедрый налоговый подарок тем, у кого и так дела обстоят хорошо, совсем не справедлив.

При составлении программы мы должны серьезно обсудить разумные решения. Что вышло бы, если бы мы в Эстонии достигли бы долгосрочного соглашения о том, чтобы, с одной стороны, необлагаемый подоходным налогом минимум был бы одинаковым для всех, но в то же время он рос бы вместе с минимальной зарплатой. Ведь облагать налогом минимальную зарплату просто неэтично. Для покрытия возникающих расходов возможно найти решение, которое не делает высокооплачиваемым сторудникам налоговых подарков за счет более бедных.

Дорогие друзья! Претворение в жизнь больших и сложных реформ сродни строительству шоссе. Когда идут масштабные дорожные работы, то мы как водители в любом случае недовольны, поскольку не успеваем в нужное место к нужному времени. Но если мы хотим лучшие дороги, то от дорожных работ не спастись. Когда же все наконец готово, к этому быстро привыкаешь, и временные неудобства забываются.

Общество стало сложнее, и вместе с ним сложнее стали решения современных проблем. Вне сомнения, моя слабость в том, что я не всегда умею просто объяснить сложные вещи. Я скорее человек эссе, чем Твиттера. В сегодняшнем же мире быстрых темпов, когда устойчивость внимания у людей становится все меньше, мы должны учиться говорить о нашей политике проще и человечнее.

Сложные разговоры о сложных вещах — наша проблема, но еще большая опасность — те политики и даже целые партии, которые пытаются показать людям, что очень сложные вещи на самом деле… очень легки.

Недовольны производительностью пенсионных фондов — раздадим пенсионные накопления. Автобусное движение не отвечает потребностям — сделаем проезд бесплатным. Международная ситуация напряженная — закроем границы. Больничные очереди слишком длинные — приватизируем здравоохранение.

Простое решение, как правило, не является верным. Вернее, ”на каждую сложную проблему найдется ответ, который понятен, прост и неправилен”.

Уважаемый съезд! Эстония в целом движется в верном направлении. Мы построили Эстонское государство, которое является лучшим местом для жизни для всех наших людей. Наши базовые ценности — более равные возможности, достойное обращение со всеми людьми и базирующееся на умной работе и инновациях экономическое развитие — будут компасом нашего политического направления и в дальнейшем.

Ровно через девять месяцев и один день состоятся следующие выборы в Рийгикогу. Теперь, когда большая часть решений этого правительственного периода уже принята, мы должны обратить взгляд в будущее. Социал-демократия по своей сути — прогрессивная идеология. Мы идем в ногу с изменениями, а не сражаемся по дон-кихотски против них. Поэтому у нас есть обязанность сформулировать представление об Эстонии завтрашнего дня исходя из своих базовых ценностей, из своего видения общества.

Консерваторы могут пойти на выборы, просто борясь со всем новым и обрисовывая мифический идол прошлого. Они не обязаны формулировать видение будущего. Мы же обязаны.

Составление нашей программы на следующий период правления уже началось, и, конечно же, мы должны предложить содержательные, продуманные и инновативные решения во всех жизненных сферах. Призываю вас, дорогие соратники по партии, активно участвовать в этом процессе на уровне своих отделений, округов и комиссий совета уполномоченных.

Конечно же, сегодня хотелось бы поделиться с вами некоторыми из идей, которые родились как результат обсуждений в правлении.

Цель Эстонского государства — построить свободное правовое государство, которое обеспечит сохранность нашего народа, эстонского языка и культуры. Все остальное — лишь инструмент для достижения этой цели.

Мы знаем, что демографическую ситуацию в Эстонии трудно похвалить. Чтобы исправить ситуацию, нужно подходить к демографическим проблемам целостно и, разумеется, учитывая долгосрочную перспективу. То, что мы делаем или оставляем не сделанным сегодня, в значительной мере влияет на то, как будут обстоять дела через двадцать и даже через пятьдесят лет.

Целостная демографическая политика заключает в себе, помимо увеличения рождаемости, и уменьшение смертности, а также способствование реэмиграции и приспособление к старению населения. По этой теме правление также подготовило проект политического заявления съезда, который вскоре будет представлен всем нам. Поэтому я упомяну лишь некоторые важнейшие предложения.

Во-первых, если благополучие детей под нашим руководством выросло скачкообразно, то на переход молодежи из образовательной системы во взрослую жизнь.

Становление взрослым для молодого человека означает серьезные перемены в жизни — большую самостоятельность и сопутствующую ей ответственность. В то же время это означает потерю действовавшей для него до сих пор социальной сети безопасности. Большая часть сглаживающих неравенство в детском возрасте механизмов (бесплатное образование и питание, детские пособия, автоматическое медицинское страхование) заканчивает свое действие, что означает, что возможности молодежи из бедных семей при выборе дальнейшего образования и жилья существенно ограничены.

Об этом говорит и статистика. Несколько удивительно, но экономическое благополучие молодых взрослых хуже, чем как более младших, так и более старших возрастных групп. Более того, среди людей моложе 65 лет самые высокие показатели бедности именно среди молодых взрослых, да и уровень безработицы среди молодежи почти в два раза выше, чем в среднем по Эстонии. Молодежь особенно уязвима, поскольку у нее нет накоплений. При возникновении трудностей по большей части она может полагаться только на поддержку семьи.

Поэтому мы предлагаем создать при поддержке государства молодежный капитал для каждого ребенка. Это был бы личный накопительный фонд, который открывается для каждого ребенка с его рождения и в который на протяжении всего его детства и юношества собираются деньги, которые инвестируются подобно тому, как это делается в пенсионных фондах. Когда ребенок станет взрослым, он сможет использовать эти деньги на обустройство самостоятельной жизни, проживание во время учебы, приобретение собственного жилья или прочие нужды.

Конечно же, функционирование этого фонда можно обустроить по-разному. Один из вариантов — государство могло бы ежемесячно вкладывать определенную сумму в молодежный капитал каждого ребенка. Вдобавок к этому нужно дать близким ребенка возможность добровольно доплачивать в молодежный капитал, и освободить эти взносы от подоходного налога.

Я сделал простые вычисления. Если государство вкладывало бы всего 10 евро ежемесячно, то, повзрослев, каждый молодой человек смог бы использовать почти 3000 евро. Если же его близкие вкладывали бы ежемесячно еще 20 евро, то стартовая сумма составляла бы уже почти 10 000 евро. Десятиевровый взнос каждому ребенку обошелся бы государству в 30 миллионов евро в год, что разрешимо в рамках обыкновенного процесса составления бюджета.

Вдобавок к более равной стартовой позиции для молодежи этот фонд внес бы свой вклад и в увеличение рождаемости, ведь известно, что одной из важнейших причин, по которой семьи откладывают рождение первого ребенка, является экономическая неуверенность и отсутствие подходящего жилья.

Говоря о демографии, мы должны взглянуть и на другой конец жизненного пути. Даже если мы сможем добиться прироста населения, нам придется приспособиться к старению нашего общества. Медицина развивается быстро, люди становятся более подкованными в вопросах здоровья и поэтому живут дольше. Это замечательно. В то же время, это предъявляет новые требования к нашей социальной системе.

К 2040-му году в Эстонии удвоится число людей старше 85 лет — с сегодняшних 35 тысяч до 65-ти. Разумеется, мы должны обеспечить необходимые услуги здравоохранения и социальные услуги, чтобы пожилые люди смогли как можно дольше обходиться без помощи близких. Но все же это невозможно гарантировать до конца.

Вопрос ухода за близкими, который уже сегодня стоит достаточно остро, в следующие десятилетия станет главным бутылочным горлышком эстонской социальной политики. Решения же нужно найти уже сейчас. Людей, которые потенциально нуждаются в домах призрения, за 20 лет прибавится примерно на столько, сколько сегодня жителей в Кохтла-Ярве.

Нынешняя ситуация, при которой пенсии большинства пожилых людей не хватает на то, чтобы оплатить проживание в доме призрения, из-за чего расходы на содержание человека в этом учреждении ложатся на плечи его детей, не является устойчивой. Поэтому государству следует разработать целостную долгосрочную систему по уходу, которая дала бы возможность жить в доме призрения на среднюю пенсию. Конечно же, это означает, что государство должно взять существенную часть расходов на эту услугу на себя. Разумеется, это дорого, но этого не избежать.

Вдобавок к обеспечению достойной старости частично финансируемая государством услуга домов призрения освободит родственников трудового возраста от финансового обязательства, которое может быть слишком большим даже для них.

Разумеется, для того, чтобы расширить сеть социальных услуг, необходим экономический рост. Нынешняя положительная динамика, несомненно, радует, однако, она не должна нас одурманивать. Мы постоянно должны инвестировать в то, чтобы умения и знания наших людей шли в ногу с потребностями экономики. Мы должны поддерживать науку и инновации, являющимися предпосылками более высокой добавленной стоимости бизнеса.

Наше замечательное образование, предоставляющее равные возможности для всех, является основой успеха Эстонии. Мы должны продолжать и дальше финансировать образования в приоритетном порядке, не забывая наряду со школами и университеты.

Мы знаем, что на вершине успеха нашего образования сегодня загорелась и тревожная кнопка, так как пока мы не в состоянии воспитать новое поколение учителей в достаточном количестве.

Я убежден, что мы должны продолжить финансировать образования в приоритетном порядке и повышать минимальный оклад учителей на 100 евро ежегодно. Это значит, что в конце следующего правительственного цикла средняя зарплата учителей будет равна 2000 евро. Это уже хоть что-то.

Если мы хотим, чтобы наши предприятия заняли более достойное место в производственной цепи, мы должны вносить больший вклад в науку и инновации. Конечно же, частный сектор должен вкладывать больше усилий в этом направлении, но важно, чтобы и государство выполняло поставленную перед собой цель касательно финансирования научной и развивающей деятельности. Следующее правительство должно довести инвестиции в научную и развивающую деятельность публичного сектора до 1-го процента от ВВП и держать их на этом уровне на основании общенародной договоренности, подобной той, которая достигнута касательно расходов на оборону.

Будучи самой дружелюбной по отношению к природе партией в Рийгикогу, мы должны предложить и видение того, как обходиться с природой и как действовать на природе, чтобы она осталась целой и здоровой как для нас самих, так и для следующих поколений. Осведомленность людей об окружающей среде растет, и в конце концов растут и требования людей к проведению более умной экологической политики.

Долгосрочной целью Эстонии не может быть нечто меньшее, чем полный переход на возобновляемую энергию. У нас есть для этого все природные предпосылки, а дополнительные инвестиции внесут свой вклад в торможение потепления климата, создадут новые рабочие места в ”зеленой экономике” и поддержат инновативную модель экономики. В качестве бонуса все мы сможем дышать более чистым воздухом.

Нам абсолютно точно нужна четкая договоренность касательно щадящего лесного хозяйства. Давление лесохозяйственников, направленное на увеличение объемов вырубки, понятно, но лес — это не просто экономический ресурс. Лес — это прежде всего хрупкое экологическое сообщество, которое нуждается в защите. Поэтому нам нужно зафиксированный в законе объем ежегодной вырубки, чтобы общество было уверенным в том, что экономические интересы не угрожают устойчивости леса.

В общественном протесте против нового целлюлозного завода, помимо вопросов загрязнения окружающей среды и общественного противодействия, есть и важный фактор тревоги по поводу объемов вырубки леса. И эта тревога оправдана.

Но главный вопрос ближайших выборов — это не одно из вышеупомянутых предложений. Главный вопрос выборов — это и не внеплановое повышение пенсий и не любое другое конкретное предложение, с которым партии пойдут просить мандат у избирателей. Главный вопрос намного фундаментальнее — какую Эстонию мы хотим? Каким является это государство и общество, которое мы строим? Этот выбор должен быть ясным для избирателя, поскольку он важен. От него зависит многое.

Являясь социал-демократом, я убежден, что для разрешения важнейших вызовов, стоящих перед Эстонией, необходимо продолжать развивать социальное государство благоденствия, которое обеспечит как можно более равные возможности для всех, мудро инвестирует в будущее и при необходимости поддерживает человека на протяжении всей его жизни. Такое государство не тянет наиболее успешных назад, но помогает более слабым догнать остальных.

Некоторое время назад группа предпринимателей вновь затянула знакомую неолиберальную песнь о том, что наше государство является слишком ”толстым” и его нужно урезать. Помимо популистских лозунгов — сократить половину чиновников и уменьшить размер Рийгикогу — среди их предложений есть и действительно опасные. А именно, они хотят сделать платным как образование, так и здравоохранение. Партия реформ с удовольствием им подпевает, начиная атаковать универсальные детские пособия, что оставило бы большинство семей без денег, которые дают им долгосрочное чувство уверенности.

Цель этих предложений ясна. Чтобы достичь уменьшения налогов для самых богатых, под вопрос ставятся самые основы социального государства — всеобщая школа и солидарное здравоохранение. То, что до сих пор казалось само собой разумеющимся — что получение хорошего образования или возможности для лечения в Эстонии не должны зависеть от толщины кошелька — больше таковым не кажется.

В нынешнюю эпоху очень быстрых изменений целью политики должно быть предоставление людям чувства безопасности. Всем людям. Это означает, что государство есть тогда, когда оно необходимо. Что государство способно предусмотреть долгосрочные изменения и подготовить к ним как отдельных людей, так и все общество. Для этого нужно совместно развивать государство, а не ужимать его.

Задача социал-демократов — защищать доступ всех людей к основным общественным услугам, храня фундамент общественного устройства сегодняшней Эстонии. Этот фундамент создан нами и мы не позволим его разрушить.

Дорогие социал-демократы!

Мы идем на эти выборы с сильнейшей командой в нашей истории. У нас пять сильных министров в правительстве, шесть бывших министров — во фракции. Они являются тяжеловесами эстонской политики. Вдобавок к имеющимся силам нам требуются и новые, и поэтому мы активно работаем во имя того, чтобы в ближайшее время наши ряды были пополнены.

В этот раз мы начали организационную работу раньше, чем в предыдущие разы. Первые номера большинства избирательных округов уже определены, в ближайшие месяцы будут готовы основные команды всех списков. Подготовка предвыборной кампании идет полным ходом.

Чтобы достичь на следующих выборах того же результата, что и на предыдущих, то есть получить 15 мест в Рийгикогу, мы должны взять по одному мандату в каждом округе и чуть-чуть еще. Друзья, видя мощь наших округов, я считаю, что это слишком малая амбиция.

Поэтому мы поставили своей целью лучший результат в истории социал-демократов — 20 мест. Это серьезная задача, и в нынешней политической обстановке она требует необыкновенной работы.

Но я верю, что мы справимся. Этот долгий марафон был изнурительным для всех нас, но мы снова выходим на верный путь. Наш идеологический фундамент на месте. Мы доказали, что способны вести Эстонию вперед. Мы знаем, что Эстония нуждается в еще более сильных нас.

Сделаем же! Во имя Эстонии. Во имя наших детей и внуков. Да здравствуют социал-демократы! Успехов нам!

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117,- €
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Генеральный съезд социал-демократов: Осиновский сравнил алкогольную политику с пивом Guinness

02.06.2018
Сегодня на Генеральном съезде социал-демократов лидер партии Евгений Осиновский сказал в своей речи, что сегодня в быстро меняющемся мире соцдемы должны сформулировать историю про Эстонию завтрашнего дня, а также защищать и развивать главные ценности нашего общества: бесплатное образование и солидарное медицинское страхование, сообщает пресс-служба СДП.
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Найденный в критическом состоянии в Кейла бельчонок идет на поправку

02.06.2018
В прошлое воскресенье в Кейла был найден выпавший из гнезда бельчонок. Он весил всего 70 граммов и находился в критическом состоянии, но сейчас благодаря волонтерам идет на поправку.
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Не только в Эстонии: цены на бензин взлетели во всем мире

02.06.2018
Бензин и дизель резко подорожали в последние месяцы на всей планете. Но кого-то, возможно, хотя бы несколько успокоит мысль о том, что суть проблемы — в общемировом тренде, а не в специфических местных факторах, пишет DW.
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Молодежное крыло EKRE "Синее пробуждение" устроило в Таллинне акцию протеста

02.06.2018
Молодежное движение EKRE "Синее пробуждение" организовало перед посольством Великобритании в Таллинне акцию протеста, чтобы "привлечь внимание к ограничению свободы слова националистов в Великобритании".
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