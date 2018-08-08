Генерал в отставке Антс Лаанеотс: причиной запуска ракеты, очевидно, была ошибка пилота(20)
Генерал в отставке Антс Лаанеотс посчитал, что случайный запуск ракеты в ходе учебного полета произошел, очевидно, из-за ошибки пилота.
Генерал в отставке Антс Лаанеотс посчитал, что случайный запуск ракеты в ходе учебного полета произошел, очевидно, из-за ошибки пилота.
Лаанеотс сказал, что случай, скорее, технического характера и, очевидно, пилот нажал не на ту кнопку. "Реакция должна быть очень быстрой, и очень легко совершить ошибку", — отметил он. "Реагировать нужно за долю секунды, поскольку скорости у таких самолетов при маневрировании от 500 до 600 километров в час и максимально аж от 2000 до 2200 километров в час", — сказал Лаанеотс Delfi.
Запуск ракеты происходит в три этапа, описал Лаанеотс. Сначала нужно активировать боеголовку, затем автоматически активируется и механизм самоуничтожения корпуса ракеты. Тогда нужно выпустить ракету.
"Счастливый несчастный случай, — сказал Лаанеотс, говоря о возможных последствиях. — Если бы ракета упала на дом или населенный пункт, то последствия могли бы быть плохие. К счастью, кажется, что ракета упала в безлюдное место".
Tehase juht - tootmisjuht
MU-CONSULTANTS EESTI OÜ
Tähtaeg: 20.08.2018
Turundusosakonna kujundaja
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 21.08.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.