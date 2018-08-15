Генерал НАТО рассказал о плане отпора стран Балтии при нападении России

Манфред Хофманн, командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО в польском Щецине, хоть и не политик, но имеет столь высокий ранг, что ответить на этот вопрос может, пишет Хайне. "Конечно, речь идет о России", — говорит он.

"Хофманн должен держать под контролем 2100 км внешних границ НАТО с Россией и ее союзником Белоруссией. Он практически ежедневно лично осматривает базы союзных войск от Щецина в Польше до Нарвы в Эстонии. Если дело дойдет до "столкновений", российская армия вторгнется на территорию Прибалтики и в действие вступит пятый параграф устава НАТО, Хофманн будет принимать решение о том, как самый крупный за всю историю военный альянс должен реагировать на агрессию. До того момента, как 29 глав государств и правительств стран НАТО договорятся о дальнейших шагах, Хофманн должен будет мобилизовать 35 тыс. военных", — передает Tagesspiegel.

По словам генерала, следует всегда быть начеку и действовать решительно. Как убедился Запад в случае с Крымом, все может произойти буквально за выходные — и вот уже полуостров в составе России, замечает он.

"Польша вошла в НАТО в 1999 году, в 2004-м к военному альянсу присоединились граничащие с Россией Литва, Латвия и Эстония — это стало афронтом со стороны Запада не только с точки зрения Путина. Москва хочет не допустить дальнейшего расширения альянса на Восток — в частности, противодействовать присоединению к НАТО Украины", — пишет журналист.

"В том числе и поэтому в Крым были направлены российские военные. Путин, как того опасаются многие на Западе, рассматривает страны Балтии как зону своего влияния. Как и на Украине, в Латвии, Литве и Эстонии есть русскоговорящие общины. Нередко они действительно подвергаются дискриминации. (…) Путин заявил о намерении отстаивать права российских соотечественников в странах Балтии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал противостоять России, разместив в Европе больше боевых танков. Работа Хофманна — сказать, в кого эти танки должны стрелять", — говорится в статье.

"Самым главным фактором является скорость", — заявляет Хофманн. Страны Балтии занимают небольшую территорию — до Балтийского моря можно добраться на машине за 2-3 часа.

В штаб-квартире НАТО в Щецине около 60 аналитиков ищут информацию о перемещениях российских войск, покупке вооружений и строительной активности, говорится в статье. Телефон на столе в кабинете генерала Хофманна и его сотовый защищены от прослушки, IT-специалисты предупреждают его об угрозе хакерских атак два-три раза в месяц. Его служебная квартира была осмотрена полицией.

"Манфред Хофманн — желанная цель для российских спецслужб, — пишет издание. — Если его кто-то фотографирует или какой-то незнакомец наблюдает за его машиной, если какой-то разговор в общественном месте покажется ему странным — натовские специалисты должны быть осведомлены об этом".

Почему учения проходят именно на Немане? "Место проведения маневров находится рядом с участком литовско-польской границы протяженностью всего в 75 км. В часе езды на автомобиле на запад расположен российский Калининград, в часе езды на юг — союзная Москве Белоруссия. В НАТО опасаются, что в случае войны Россия может первой занять этот литовско-польский коридор, и таким образом Прибалтика будет отрезана", — отмечает Ханнес Хайне.