15.08.2018, 07:30

Генерал НАТО рассказал о плане отпора стран Балтии при нападении России

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Inopressa.ru
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NATO väliõppus Poolas Steadfast Jazz, aastal 2013
NATO väliõppus Poolas Steadfast Jazz, aastal 2013Foto: Rauno Volmar

Если русские вторгнутся на территорию стран Балтии, командующий Северо-восточным корпусом НАТО в польском Щецине генерал Манфред Хофманн мобилизует в первые часы 35 тыс. военных альянса. При этом, отмечает автор публикации на сайте Tagesspiegel Ханнес Хайне, генерал Хофманн не является сторонником жесткой линии, пишет Inopressa.ru.

"Над рекой разносится гул от двух боевых вертолетов, слышны выстрелы, военные с загримированными под камуфляж лицами штурмуют склон. В шлемах, пуленепробиваемых жилетах, с автоматами, рациями, ножами и флягами они прячутся в зарослях камыша. К берегу пробираются танки, к нему же практически параллельно приближаются из воды танки-амфибии. Высокоточная техника транспортируется на другой берег военными по воде — с другого берега слышен треск автоматных очередей", — передает автор статьи.

За маневрами на реке Неман вблизи Каунаса наблюдают журналисты и операторы. "Недалеко отсюда Литва граничит с Россией, Польшей и Белоруссией", — говорится в статье.

По словам американского офицера, участвующего в учениях, здесь отрабатывается отвоевывание захваченной территории. А кто враг? — задает вопрос журналист. Офицер на этот вопрос не отвечает — впрочем, как и британские и немецкие военные, участвующие в маневрах. На этот вопрос, говорит один танкист, пусть отвечают политики.

Манфред Хофманн, командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО в польском Щецине, хоть и не политик, но имеет столь высокий ранг, что ответить на этот вопрос может, пишет Хайне. "Конечно, речь идет о России", — говорит он.

"Хофманн должен держать под контролем 2100 км внешних границ НАТО с Россией и ее союзником Белоруссией. Он практически ежедневно лично осматривает базы союзных войск от Щецина в Польше до Нарвы в Эстонии. Если дело дойдет до "столкновений", российская армия вторгнется на территорию Прибалтики и в действие вступит пятый параграф устава НАТО, Хофманн будет принимать решение о том, как самый крупный за всю историю военный альянс должен реагировать на агрессию. До того момента, как 29 глав государств и правительств стран НАТО договорятся о дальнейших шагах, Хофманн должен будет мобилизовать 35 тыс. военных", — передает Tagesspiegel.

По словам генерала, следует всегда быть начеку и действовать решительно. Как убедился Запад в случае с Крымом, все может произойти буквально за выходные — и вот уже полуостров в составе России, замечает он.

"Польша вошла в НАТО в 1999 году, в 2004-м к военному альянсу присоединились граничащие с Россией Литва, Латвия и Эстония — это стало афронтом со стороны Запада не только с точки зрения Путина. Москва хочет не допустить дальнейшего расширения альянса на Восток — в частности, противодействовать присоединению к НАТО Украины", — пишет журналист.

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"В том числе и поэтому в Крым были направлены российские военные. Путин, как того опасаются многие на Западе, рассматривает страны Балтии как зону своего влияния. Как и на Украине, в Латвии, Литве и Эстонии есть русскоговорящие общины. Нередко они действительно подвергаются дискриминации. (…) Путин заявил о намерении отстаивать права российских соотечественников в странах Балтии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал противостоять России, разместив в Европе больше боевых танков. Работа Хофманна — сказать, в кого эти танки должны стрелять", — говорится в статье.

"Самым главным фактором является скорость", — заявляет Хофманн. Страны Балтии занимают небольшую территорию — до Балтийского моря можно добраться на машине за 2-3 часа.

В штаб-квартире НАТО в Щецине около 60 аналитиков ищут информацию о перемещениях российских войск, покупке вооружений и строительной активности, говорится в статье. Телефон на столе в кабинете генерала Хофманна и его сотовый защищены от прослушки, IT-специалисты предупреждают его об угрозе хакерских атак два-три раза в месяц. Его служебная квартира была осмотрена полицией.

"Манфред Хофманн — желанная цель для российских спецслужб, — пишет издание. — Если его кто-то фотографирует или какой-то незнакомец наблюдает за его машиной, если какой-то разговор в общественном месте покажется ему странным — натовские специалисты должны быть осведомлены об этом".

Почему учения проходят именно на Немане? "Место проведения маневров находится рядом с участком литовско-польской границы протяженностью всего в 75 км. В часе езды на автомобиле на запад расположен российский Калининград, в часе езды на юг — союзная Москве Белоруссия. В НАТО опасаются, что в случае войны Россия может первой занять этот литовско-польский коридор, и таким образом Прибалтика будет отрезана", — отмечает Ханнес Хайне.

"Конечно, было бы лучше, если бы Запад сотрудничал с Россией как с партнером, — говорит Хофманн. — Война стала бы катастрофой для Европы и мира. Но ее удастся избежать, в том числе, в том случае, если наш сигнал о сплоченности сработает эффективно". В Москве понимают, что крупные страны альянса стоят за странами Балтии. По словам генерала, "устрашение может привести к диалогу".

Tallinn Hockey weekend
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