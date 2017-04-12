Гендиректор КаПо: радикалы имеют право пропагандировать свои взгляды, пока не начнут напрямую подстрекать к насилию

Из обнародованного сегодня ежегодника Полиции безопасности Эстонии (КаПо) следует, что в последние годы по различным причинам, которые на данный момент угрозы не представляют, Эстонию посещали люди, которые связаны или могут быть связаны с радикальными исламистскими и террористическими организациями.

До настоящего времени Эстонию посещали представители пропагандирующих фундаментальный ислам организаций, которые пытаются распространить свою трактовку религии. Мусульмане Эстонии по большей части скептично относятся к подобного рода миссионерам, хотя единицы все же находят их теорию близкой по духу.

Генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу сказал Delfi, что террористические атаки в Стокгольме и Петербурге и посещение радикалами Эстонии не являются достаточными причиными для повышения уровня опасности в стране. Также он отметил, что само по себе радикальное мировоззрение не запрещено. ”Радикально настроенные люди, пропагандирующие определенную идеологию, также имеют гарантированное конституцией право на вероисповедание и пропаганду своих взглядов ровно до той поры, покуда они не начинают подстрекать к прямому насилию, и таких случаев нами зафиксировано не было”, — сказал он.