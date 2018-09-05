Гендиректор КаПо не считает, что задержание Дениса Метсаваса бросает тень на русских в эстонской армии

"Думаю, что вскоре мы поймем, почему он встал на этот путь. По предыдущим подобным делам могу сказать, что причины очень разные и индивидуальные", — сказал Синисалу.

По его словам, в случае с Метсавасом нельзя говорить о том, что произошедшее бросает тень на Силы обороны и русских ребят в рядах армии.

"Думаю, здесь вообще нельзя говорить о национальности. Мы все знаем, сколько русских ребят — полицейских и военных — отдали жизнь за Эстонскую Республику, погибли при исполнении. Говорить о национальности некрасиво и глупо", — сказал гендиректор КаПо.