05.09.2018, 21:36

Гендиректор КаПо не считает, что задержание Дениса Метсаваса бросает тень на русских в эстонской армии

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rus.delfi.ee
EST
Arnold Sinisalu
Arnold SinisaluFoto: Ilmar Saabas

Гендиректор Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу прокомментировал "Актуальной камере" задержание майора Сил обороны Эстонии Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина по подозрению в госизмене. По его словам, говорить о том, что этот случай бросает тень на русских ребят в рядах армии неуместно, передает rus.err.ee.

"Думаю, что вскоре мы поймем, почему он встал на этот путь. По предыдущим подобным делам могу сказать, что причины очень разные и индивидуальные", — сказал Синисалу.

По его словам, в случае с Метсавасом нельзя говорить о том, что произошедшее бросает тень на Силы обороны и русских ребят в рядах армии.

"Думаю, здесь вообще нельзя говорить о национальности. Мы все знаем, сколько русских ребят — полицейских и военных — отдали жизнь за Эстонскую Республику, погибли при исполнении. Говорить о национальности некрасиво и глупо", — сказал гендиректор КаПо.

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