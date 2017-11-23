Гематолог: клинический анализ крови стоит сдавать минимум раз в год

Руководитель центра гематологии Северо-Эстонской региональной больницы др Ийге Вийгимаа советует хотя бы раз в год посещать семейного врача и сдавать клинический анализ крови для того, чтобы получить информацию об общем состоянии организма. Помимо обычных параметров, таких как уровень глюкозы в крови, холестерин или гемоглобин, анализ может обнаруживать изменения в клетках крови и различные опухоли.

”На основе анализа крови врач может узнать о пациенте очень многое. По результатам анализа назначается лечение или даются рекомендации, касающиеся питания или стиля жизни”, — рассказала др Ийге Вийгимаа. ”К сожалению, у нас слишком распространено мнение, что анализ крови поможет автоматически диагностировать все заболевания. Это не так, поскольку на основе крови можно провести тысячи тестов, и нет смысла заказывать такое исследование для каждого пациента. Как правило, врач берет те анализы, на основе которых он хочет подтвердить диагноз, следующий из симптомов или состояния пациента”.

Поэтому по слова др Вийгимаа очень важно, чтобы пациент описывал свое состояние максимально точно. ”Если говорить об одном из самых тяжелых заболеваний крови — лейкемии, то симптомами являются, например, чувство усталости, потеря веса или ночное потоотделение. Если недомогание продолжается какое-то время, то нужно обратиться к врачу для того, чтобы сдать анализ крови”.

Лейкемия — это общее название онкологического заболевания кроветворных органов, которое развивается в основном в костном мозге. При лейкемии в костном мозге появляются аномальные клетки, а формирование нормальных кровяных клеток приостанавливается.

”Лейкемия — это очень большая группа заболеваний, но в целом разделяют острую и хроническую форму. При хроническом лейкозе болезнь возникает из созревших клеток и протекает не так агрессивно. Симптомы могут отсутствовать в течение длительного времени”, — объяснила врач др Ийги Вийгимаа. ”В случае с острыми формами самочувствие людей ухудшается очень быстро. Возможны воспаления почек, резкое повышение температуры, усталость и кровотечения, которые не останутся незамеченными”.

В последние годы в лечении рака крови произошли существенные прорывы. Теперь некоторые хронические формы лейкемии лечат медикаментами без химиотерапии — это означает более высокое качество жизни для пациентов благодаря снижению числа побочных эффектов.

”Новые лекарства достаточно эффективны и наносят меньший вред здоровым клеткам и окружающим тканям, поскольку точно известно, какие клетки они должны атаковать. Побочные эффекты, разумеется, есть, однако переход от химического лечения к нехимическому — это очень важный шаг в успешном лечении хронической лейкемии”.

Благодаря медикаментам нового поколения очень сильно улучшились результаты лечения одной из самых распространенных форм лейкемии — хронической лимфоцитарной лейкимии, которую в Эстонии ежегодно диагностируют у 80 человек. У таких пациентов велик риск заразиться различными инфекциями, поскольку лимфоциты — это кровяные тельца, которые должны были бы защищать организм от возбудителей болезни.

”С одной стороны новости радуют — инновативные лекарства имеются, и они успещно зарекомендовали себя в Эстонии. В то же время у нас много ограничений при назначении лечения, а государственная система финансирования лекарств не позволяет выдать лекарства всем, кто в них нуждается”, — отметила др Ийге Вийгимаа. ”Параллельно создаются новые эффективные действующие вещества, но их внесение в список лекарств займет слишком много времени”.