Геймеры, радуйтесь! На два дня Таллинн станет столицей игровой индустрии

Помимо лекций в течение обоих дней конференции пройдут воркшопы, практические семинары и круглые столы. Выступления и обсуждения будут касаться широкого спектра тем: от создания и продвижения игр до моделей ведения бизнеса.

По словам главного организатора конференции Марианны Кряквиной, темы, представленные на конференции, будут интересны не только фанатам игр и специалистам по их разработке, но более широкому кругу людей. ”Не хочется уходить в утопические слоганы о том, что каждый может делать игры. Это не так, хотя такой миф распространен” — сказала Кряквина. — ”Но если мы говорим об играх как о бизнесе, то многие технологии из этой сферы применимы и в других областях. Например то, что касается маркетинга и найма сотрудников”.

По словам Кряквиной, индустрия игр — это перспективная сфера для начала карьеры. ”Мы очень рады студентам, которые рассматривают это направление для своей дальнейшей работы”, — сказала она.

Параллельно с конференцией пройдет конкурс Game Village, на котором независимые разработчики игр представят свои проекты. В конкурсе примут участие 30 компаний, из которых 13 — эстонские фирмы. Все игры посетители конференции смогут опробовать на себе.

По данным некоммерческого объеденения разработчиков игр IGDA Estonia, сейчас в нашей стране в игровой индустрии работает 82 предприятия. Всего в этой отрасли заняты более 2000 человек. Ежегодный рост эстонского рынка разработки игр составляет около 20%. В последние годы эстонское правительство при помощи структурных фондов ЕС активно способствует развитию этой сферы.

Конференция GameDev Days пройдет в Таллинне в шестой раз. Мероприятие организовано компанией по созданию мобильных игр Creative Mobile при поддержке некоммерческого объединения IGDA Estonia, а также компаний Derivco, Playrix и Epic Games. Партнерами конференции являются магазины компьютерной техники Arvutitark и Datagate.