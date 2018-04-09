09.04.2018, 10:50

Геймеры, радуйтесь! На два дня Таллинн станет столицей игровой индустрии

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Foto: Mikk Mihkel Vaabel

В середине апреля в Котле Культуры в Таллинне состоится международная конференция GameDev Days 2018, посвященная разработке компьютерных игр, а также развитию этой сферы в Эстонии, сообщается в пресс-релизе.

На конференции, которая пройдет 16-17 апреля, выступит около 50 спикеров из Эстонии, России, Финляндии, Швеции, Соединенного Королевства и других стран. В числе выступающих будут и представители крупных мировых компаний, таких как Twitter, Google, Wargaming (разработчик популярной игры World of Tanks) и других. Мероприятие откроет министр культуры Эстонии Индрек Саар.

Помимо лекций в течение обоих дней конференции пройдут воркшопы, практические семинары и круглые столы. Выступления и обсуждения будут касаться широкого спектра тем: от создания и продвижения игр до моделей ведения бизнеса.

По словам главного организатора конференции Марианны Кряквиной, темы, представленные на конференции, будут интересны не только фанатам игр и специалистам по их разработке, но более широкому кругу людей. ”Не хочется уходить в утопические слоганы о том, что каждый может делать игры. Это не так, хотя такой миф распространен” — сказала Кряквина. — ”Но если мы говорим об играх как о бизнесе, то многие технологии из этой сферы применимы и в других областях. Например то, что касается маркетинга и найма сотрудников”.

По словам Кряквиной, индустрия игр — это перспективная сфера для начала карьеры. ”Мы очень рады студентам, которые рассматривают это направление для своей дальнейшей работы”, — сказала она.

Параллельно с конференцией пройдет конкурс Game Village, на котором независимые разработчики игр представят свои проекты. В конкурсе примут участие 30 компаний, из которых 13 — эстонские фирмы. Все игры посетители конференции смогут опробовать на себе.

ТОП

По данным некоммерческого объеденения разработчиков игр IGDA Estonia, сейчас в нашей стране в игровой индустрии работает 82 предприятия. Всего в этой отрасли заняты более 2000 человек. Ежегодный рост эстонского рынка разработки игр составляет около 20%. В последние годы эстонское правительство при помощи структурных фондов ЕС активно способствует развитию этой сферы.

Конференция GameDev Days пройдет в Таллинне в шестой раз. Мероприятие организовано компанией по созданию мобильных игр Creative Mobile при поддержке некоммерческого объединения IGDA Estonia, а также компаний Derivco, Playrix и Epic Games. Партнерами конференции являются магазины компьютерной техники Arvutitark и Datagate.

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