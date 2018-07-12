Гей-христианин: я думал, что гомосексуализм — это грех. На принятие себя у меня ушло десять лет

Член Христианского сообщества геев Эстонии, радиожурналист и новоиспеченный магистр религиоведения Мэлис Сюльд (39), дал изданию Eesti Ekspress большое интервью, в котором, помимо прочего, рассказал о том, какой путь проделал, чтобы принять себя.

”Ни один христианин не хочет совершать грех. Да, мы понимаем, что грешны, хотя Христос искупил наши грехи, но сознательно грешить никто не хочет. На первый взгляд может показаться, что гомосексуализм — это сознательный грех. Если человек грешит осознанно, то врата ада для него распахнуты особенно широко и гостеприимно. Особенно в свете того, что гомосексуализм снабжен ярлыком смертного греха. Несмотря на то, что нет никаких доказательств, что какой-то грех по какой-то причине серьезней другого”, — рассуждает Сюльд.

”С убийством, наверное, дела обстоят немного проще, поскольку человек, скорее всего, позже будет раскаиваться. Но гомосексуалист каяться не будет. Скорее, он будет гордиться и отправится на парад. Возникает странная и курьезная ситуация, когда гомосексуалист более грешен, чем человекоубийца. Это достаточно сильная ловушка”.