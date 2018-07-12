12.07.2018, 07:50

Гей-христианин: я думал, что гомосексуализм — это грех. На принятие себя у меня ушло десять лет

 (17)
Греэте Пальмисте
Греэте Пальмисте
EST 14
Гей-христианин: я думал, что гомосексуализм — это грех. На принятие себя у меня ушло десять лет
VAIKUS: Kooseluseadus on ammu olemas, aga kiriku silmis samasooliste paaride ilmalikku liitu õnnistada ei tohiks. Millal algavad sel teemal arutelud?Foto: Jaanus Lensment

Член Христианского сообщества геев Эстонии, радиожурналист и новоиспеченный магистр религиоведения Мэлис Сюльд (39), дал изданию Eesti Ekspress большое интервью, в котором, помимо прочего, рассказал о том, какой путь проделал, чтобы принять себя.

”Ни один христианин не хочет совершать грех. Да, мы понимаем, что грешны, хотя Христос искупил наши грехи, но сознательно грешить никто не хочет. На первый взгляд может показаться, что гомосексуализм — это сознательный грех. Если человек грешит осознанно, то врата ада для него распахнуты особенно широко и гостеприимно. Особенно в свете того, что гомосексуализм снабжен ярлыком смертного греха. Несмотря на то, что нет никаких доказательств, что какой-то грех по какой-то причине серьезней другого”, — рассуждает Сюльд.

”С убийством, наверное, дела обстоят немного проще, поскольку человек, скорее всего, позже будет раскаиваться. Но гомосексуалист каяться не будет. Скорее, он будет гордиться и отправится на парад. Возникает странная и курьезная ситуация, когда гомосексуалист более грешен, чем человекоубийца. Это достаточно сильная ловушка”.

По словам Сюльда, выбраться из этой западни ему помогла книга лидера организации по борьбе с пропагандой гомосексуализма Джо Далласа (”Desires in Conflict”), попытки которого "вернуть" представителей секс-меньшинств к нормальной ориентации потерпели фиаско, поддержка некоторых священников и один врач, который сказал ему, что пришло время жить своей жизнью.

”Да, тогда я считал гомосексуализм грехом. Это была долгая борьба. На то, чтобы справиться с собой, ушло десять лет. Теперь я понимаю и тех, кто не принимает однополые отношения”, — говорит мужчина.

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Разговор Ратаса с Трампом на саммите НАТО и война на нарвском рынке такси

12.07.2018
Накануне премьер-министр Эстонии Юри Ратас прибыл на ужин в рамках проходящего в Брюсселе саммита НАТО в обществе президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, а сегодня Ратас раскрыл детали разговора с Трампом. Также сегодня мы писали о том, что нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси. Эти и другие новости четверга, 12 июля, читайте в нашей традиционной подборке.
Подробнее

Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси

12.07.2018
При том, что размер фиксированной цены поездки на такси по Нарве всегда является предметом горячих споров между местными таксофирмами, в своем отношении к выходящему на уездный рынок онлайн-сервису вызова такси SmileTaxi они единодушны. Тех водителей такси, которые попробуют сотрудничать со SmileTaxi, во всех фирмах обещают немедленно увольнять.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
152,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ТАБЛИЦА: От какого мобильного оператора ушло больше всего клиентов, а кто оказался "на коне"?

12.07.2018
Из статистики Департамент технического надзора за полгода следует, что больше всего номеров потеряла Telia (около 1350 номеров). Победителем оказалась Elisa с плюсом в 1200 номеров.
Подробнее


С купленных за бешеные деньги окон стала сходить краска: фирма заявила, что обязательств перед клиентом не имеет

12.07.2018
В октябре прошлого года клиент заключил с торговцем договор о реновации окон. Спустя две недели после установки окон потребитель заметил, что с них сходит краска.
Подробнее