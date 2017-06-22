22.06.2017, 09:20

Где в Таллинне в праздники получить медицинскую помощь?


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EKP president Mario Draghi saabus Eestisse
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В праздники в столице будут открыты две дежурные аптеки, оказывать первую помощь будет Таллинская стоматологическая поликлиника. Таллинские больницы будут оказывать неотложную помощь круглосуточно. А вот семейные врачи принимать 23 июня пациентов не будут.

Стоматологи в поликлинике на Тоомпуйестеэ, 4В придут на помощь только в случае зубной боли или травмы 23 и 24 июня с 9 до 15 часов, а 25 июня, в воскресенье, — с 9 до 14 часов. С собой надо иметь удостоверяющий личность документ.

Дежурные аптеки на ул. Тынисмяги,5/Харидузе,6 и на ул. Викерлазе, 19 работают 23 и 24 июня круглосуточно, в другие дни там ведется ночное дежурство с 20 часов до 8 часов утра.

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