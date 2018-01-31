Где нужны велостоянки? Таллинн спрашивает мнение жителей города

В течение февраля все жители Таллинна могут принять участие в опросе-голосовании "Где создать велостоянки?", сообщает Раэпресс.

Свое мнение можно высказать на сайте "Таллинской велосипедной стратегии 2018-2027" по адресу: http://www.tallinn.ee/est/rattastrateegia/Kuhu-rajada-ratastele-parkimiskohtasid.

На этом сайте будут затем публиковаться и все результаты реализации этой стратегии.

По итогам опроса начнутся переговоры с различными заинтересованными сторонами об уточненных местах организации стоянок для велосипедов. Итоги будут подведены в марте.