Где фейерверк за 17 000, а где за 350 евро? Сколько потратят на Новый год разные города Эстонии

В Таллинне в Новогоднюю ночь предприятие Pyrocom OÜ проведет 8-минутное огненное шоу. С горки Харью будут запущены 1662 ракеты разного калибра. Всего фейерверк в Таллинне обойдется в 17 480 евро. Ласнамяэ потратит на встречу Нового года 3480 евро.

В Нарве же запланировано два раунда фейерверков общей стоимостью в 3500 евро. В 16:00 на Петровской площади стартует детская программа и специальный фейерверк для детей за 1000 евро. Остальная сумма пойдет на фейерверк в полночь, который должен продлиться семь минут.

Йыхви деньги налогоплательщиков тратить на фейерверк не планирует. По словам организаторов, вся сумма получена от спонсоров. Новогодняя программа стартует аж в три часа дня.

В Тарту фейерверк будет сопровождаться крупнокалиберными эффектами и музыкой. Шоу длиной в пять минут обойдется в 4000 евро. Фейерверк будет запущен с традиционного места — между клубом Atlantis и мостом Выйду.