Где фейерверк за 17 000, а где за 350 евро? Сколько потратят на Новый год разные города Эстонии(22)
В то время как в Таллинне на встречу Нового года потратят более 17 тысяч евро, волость Кыргессааре на Хийумаа обойдется и суммой в 350 евро.
В то время как в Таллинне на встречу Нового года потратят более 17 тысяч евро, волость Кыргессааре на Хийумаа обойдется и суммой в 350 евро.
В Таллинне в Новогоднюю ночь предприятие Pyrocom OÜ проведет 8-минутное огненное шоу. С горки Харью будут запущены 1662 ракеты разного калибра. Всего фейерверк в Таллинне обойдется в 17 480 евро. Ласнамяэ потратит на встречу Нового года 3480 евро.
В Нарве же запланировано два раунда фейерверков общей стоимостью в 3500 евро. В 16:00 на Петровской площади стартует детская программа и специальный фейерверк для детей за 1000 евро. Остальная сумма пойдет на фейерверк в полночь, который должен продлиться семь минут.
Йыхви деньги налогоплательщиков тратить на фейерверк не планирует. По словам организаторов, вся сумма получена от спонсоров. Новогодняя программа стартует аж в три часа дня.
В Тарту фейерверк будет сопровождаться крупнокалиберными эффектами и музыкой. Шоу длиной в пять минут обойдется в 4000 евро. Фейерверк будет запущен с традиционного места — между клубом Atlantis и мостом Выйду.
В Вильянди праздник начнется на городском певческом поле с общих танцев в честь ЭР100. На фейерверк выделено около 8000 евро, а покрыть эту сумму помогает 31 местное предприятие. Сам же город потратит на празднество 1500 евро. Фейерверк должен продлиться семь минут.
В Пайде также пройдет танцы в честь окончания юбилейного года. Фейерверк длинною в шесть минут обойдется в 3500 евро. Его финансируют местные предприятия и пособие в рамках ЭР100.
Рапла потратит на новогодний салют 3000 евро, Пылва — 2160 евро, Валга и Хаапсалу — по 3200 евро. В Пярну 8-минутное шоу в 4300 выстрелов будет стоить 4000 евро. Выру потратит на встречу Нового года 5108 евро, причем организует его не городская управа.
В Раквере в честь Нового года на центральной площади в 22:30 начнется концерт, где главный исполнитель — металлисты Metsatöll. Встречу Нового года с музыкой проводят в городе впервые. На фейерверк город потратит 7000 евро.
В Йыгева празднество поддержала Госканцелярия суммой 5114 евро, которая включает в себя и фейерверк. Местные предприниматели уже пожертвовали на салют 3000 евро, и деньги продолжают поступать.
У Курессааре бюджет на Новый год — 15 550 евро, из которых 2500 евро стоит фейерверк. Хийумаа выделил четырем центрам местных общин 2850 евро на фейерверк, который пройдет в Кярдла, Хелламаа, Эммасте и Кыргессааре. Кярдля потратит на шоу 1500 евро, Хелламаа и Эммасте — по 500 евро, ы Квргессааре — всего 350 евро.
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