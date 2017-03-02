Где этой весной можно будет учить эстонский язык бесплатно?

Многие жители Эстонии обеспокоены языковыми требованиями к рабочим местам, а также возможностями для обучения и практики языка.

По инициативе Фонда интеграции и миграции ”Наши люди” (MISA) в марте в семи городах пройдут инфочасы, на которых будут представлены возможности по бесплатному изучению эстонского языка в городах Эстонии.

Начало инфочаса в 18:00

6 марта в Нарве, Нарвский колледж Тартуского университета (Ратушная площадь, 2), аудитория № 100

7 марта в Кохтла-Ярве, Культурный центр, (Кескаллеэ, 36), второй этаж

9 марта в Силламяэ, Культурный центр (ул. Кеск, 24), второй этаж

14 марта в Валга, Валгаский Центр культуры и интересов (ул. Кеск, 1)

15 марта в Тарту, школа им. Александра Пушкина (ул. Уус, 54)

21 марта в Пярну, зал Пярнуской ратуши (ул. Николая, 3)

28 марта в Таллинне, Горуправа Ласнамяэ (ул. Палласти, 54)



Программа

18:00 Приветствие Фонда интеграции и миграции ”Наши люди” (MISA)

18:05 MISA: изучение эстонского языка — курсы, консультации, языковые клубы и языковые кафе

18:20 Касса по безработице: возможности и условия обучения эстонскому языку

18:35 Целевое учреждение ”Innove”: возмещение расходов на языковое обучение

18:50 Вопросы и ответы

19:00 Завершение мероприятия

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Дополнительную информацию об инфочасе можно узнать, а также заявить о своем участии по бесплатному телефону консультационного центра МISA 800 9999.

Инфочасы проводятся в рамках финансируемого из средств Европейского социального фонда проекта № 2014-2020.1.06.16 „Формирование установок на самостоятельное изучение эстонского языка недостаточно интегрированными людьми”.