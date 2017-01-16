Партия реформ и социал-демократы уже определились с кандидатами на пост мэра Таллинна на предстоящих выборах в местные самоуправления, центристы, скорее всего, выдвинут Михаила Кылварта, Таави Ааса или Майлис Репс, а главной станет тема эстоноязычных и русскоязычных избирателей, пишет Eesti Päevaleht.

Партии уже начали подготовку к выборам, и некоторые решения уже приняты. Понятнее всего дела с кандидатурой на пост мэра обстоят у реформистов: кандидатура Кристена Михала хоть официально и не подтверждена, но по крайней мере известно о том, что он сам этого хочет и что его поддерживает председатель партии Ханно Певкур. Реформисты уже заявили, что намерены выступить с тяжелой артиллерией. Так, по спискам будет проходить, к примеру, Кая Каллас, а также все мало-мальски связанные со столицей члены парламентской фракции, в том числе Певкур и предположительно Таави Рыйвас.

Помимо кресла мэра, относительно шансов на которое партия иллюзий не строит, для реформистов крайне важно пройти в коалицию. В то, что центристам и в этот раз удастся единолично занять власть в Таллинне, не верит уже никто.

От результатов Центристской партии на выборах зависит и то, что будет с другим партиями. Как говорят реформисты, если центристы захотят выиграть выборы на должность мэра, то выдвинут кандидатуру Яны Тоом, если проиграть — Таави Ааса. По сути надо будет выбрать: погнаться за русскоязычным избирателем, который всегда являлся гарантом их результатов, или нет. Наиболее вероятным кандидатом от центристов, однако, является нынешний вице-мэр города Михаил Кылварт. Правда, решение пока не принято, и в узких кругах звучат еще такие имена, как Таави Аас и Майлис Репс. Несмотря на то, что костяк партии знает, что Тоом в качестве первого номера по списку в Ласнамяэ с большой долей вероятности принесла бы победу, она, скорее всего, в число кандидатов не войдет. В партии говорят, что это по большой части ее собственная вина: если бы после конгресса партии она заняла бы более конструктивную позицию и оказала поддержку Юри Ратасу, более критично относилась бы к своим зарубежным поездкам и не спорила по каждому вопросу с председателем и однопартийцами, то можно было бы говорить о выдвижении ее кандидатуры.

Кылварт же еще осенью стал поддерживать вероятное новое правление. Выборы в Рийгикогу показали, что в столице у него очень большая поддержка, особенно среди русскоязычных избирателей.

В случае с Таави Аасом проблема кроется в том, что он никогда не являлся ”магнитом голосов”. Его сторонники считают, что у него просто не было возможности показать себя в этой роли. Во времена Сависаара именно Аас управлял административной машиной и организовал все, на основе чего Сависаар пришел и победил. К примеру, идея о создании общественного транспорта принадлежала именно Аасу. Аас уже более года успешно исполняет обязанности мэра Таллинна и знает город как свои пять пальцев. Несмотря на это, выйти с его кандидатурой на выборы было бы рискованно, и, скорее всего, Ратас на это не пойдет: слишком громкий провал в городе может привести к упадку как в партии, так и правительстве. Так, центристам нужен кто-то, кто убедит русскоязычных избирателей, и ,поскольку кандидатуры Сависаара и, вероятно, Яны Тоом исключаются, остается Калварт. Решение должно быть принято к концу февраля.

Дополнительной проблемой для центристов является то, что в сторону русскоязычного избирателя смотрят и социал-демократы. С большой долей вероятности кандидатом на пост мэра от соцдемов станет Райнер Вакра, однако его привлекательность для русскоязычного избирателя находится под большим вопросом. Намного больше голосов мог бы принести, к примеру, Евгений Осиновский, но он баллотироваться не будет, поэтому партии нужна другая тактика.

Поскольку социал-демократам необходимо привлечь всех таллиннцев, то в каждом округе будет баллотироваться как минимум один сильный кандидат, для которого русский язык является родным.

Наверное, нетрудно угадать, какая партия может воспользоваться борьбой центристов и соцдемов за русские голоса. Конечно, Партия реформ, для которой жизненно необходимо создание простого и ясного конфликта. Так что уже заранее можно быть уверенными: предстоящие выборы будут вертеться вокруг национального вопроса, что не замедлит сказаться и на результатах.

В самой сложной ситуации, как ни крути, отказывается IRL. Кандидатуры на пост мэра у них пока нет и взять неоткуда, поэтому ведутся поиски извне. Называются такие имена как Прийт Аламяэ, Сийм Кийзлер, но официально партия с принятием решения не спешит. Также партии трудно сформировать идею для кампании, так как все предыдущие потеряли свою актуальность.

Нет и кандидата от Свободной партии. Как партия она в выборах не участвуют, и ее интерес заключается в создании в Талллинне сильной коалиции.

EKRE, скорее всего, выдвинет Мартина Хельме. Некоторые крупные партии уверены, что EKRE будет в числе тех, кто пройдет в горсобрание.