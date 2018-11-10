Газета: Трамп травмировал президентов стран Балтии, обвинив в начале войны в Югославии и призвав к хорошим отношениям с Россией(64)
Издание Le Monde пишет, что президенты тран Балтии были травмированы встречей с лидером США Дональдом Трампом.
Издание Le Monde пишет, что президенты тран Балтии были травмированы встречей с лидером США Дональдом Трампом.
Президент ЭР Керсти Кальюлайд, президент Латвии Раймонд Вейонис и президент Литвы Даля Грибаускайте встретились с Трампом в Белом доме 3 апреля. Газета отмечает, что они, будучи травмированными той встречей, вспоминали об общении с американским президентом в Париже в компании главы Франции Эммануэля Макрона.
Неприятной неожиданностью для них был эпизод в начале встречи, когда Трамп обвинил президентов Эстонии, Латвии и Литвы в начале войны в Югославии.
Был момент замешательства, пока президенты не поняли, что Трамп перепутал страны Балтии с балканскими странами, очевидно не имея по этой теме достаточных знаний, хотя его жена Меланья родом из бывшей Югославии.
Трамп продолжил, обвиняя страны Балтии в недостаточном участии в НАТО, а также объясняя, что считает реализацию проекта соединяющего Россию и Германию газопровода Nord Stream 2 неразумным, хотя Эстонии, Латвия и Литва не имеет к нему никакого отношения.
В завершении Трамп сказал президентам Балтии, что они должны быть более договороспособными в отношениях с Россией. По словам американского президента, странам Балтии следует понимать своего восточного соседа и поддерживать с ним хорошие отношения, несмотря на то, что эти члены альянса находятся на переднем рубеже холодной войны.
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