10.11.2018, 15:59

Газета: Трамп травмировал президентов стран Балтии, обвинив в начале войны в Югославии и призвав к хорошим отношениям с Россией

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Газета: Трамп травмировал президентов стран Балтии, обвинив в начале войны в Югославии и призвав к хорошим отношениям с Россией
Foto: AP

Издание Le Monde пишет, что президенты тран Балтии были травмированы встречей с лидером США Дональдом Трампом.

Президент ЭР Керсти Кальюлайд, президент Латвии Раймонд Вейонис и президент Литвы Даля Грибаускайте встретились с Трампом в Белом доме 3 апреля. Газета отмечает, что они, будучи травмированными той встречей, вспоминали об общении с американским президентом в Париже в компании главы Франции Эммануэля Макрона.

Неприятной неожиданностью для них был эпизод в начале встречи, когда Трамп обвинил президентов Эстонии, Латвии и Литвы в начале войны в Югославии.

Был момент замешательства, пока президенты не поняли, что Трамп перепутал страны Балтии с балканскими странами, очевидно не имея по этой теме достаточных знаний, хотя его жена Меланья родом из бывшей Югославии.

Трамп продолжил, обвиняя страны Балтии в недостаточном участии в НАТО, а также объясняя, что считает реализацию проекта соединяющего Россию и Германию газопровода Nord Stream 2 неразумным, хотя Эстонии, Латвия и Литва не имеет к нему никакого отношения.

В завершении Трамп сказал президентам Балтии, что они должны быть более договороспособными в отношениях с Россией. По словам американского президента, странам Балтии следует понимать своего восточного соседа и поддерживать с ним хорошие отношения, несмотря на то, что эти члены альянса находятся на переднем рубеже холодной войны.

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