Газета: Трамп травмировал президентов стран Балтии, обвинив в начале войны в Югославии и призвав к хорошим отношениям с Россией

Был момент замешательства, пока президенты не поняли, что Трамп перепутал страны Балтии с балканскими странами, очевидно не имея по этой теме достаточных знаний, хотя его жена Меланья родом из бывшей Югославии.

Трамп продолжил, обвиняя страны Балтии в недостаточном участии в НАТО, а также объясняя, что считает реализацию проекта соединяющего Россию и Германию газопровода Nord Stream 2 неразумным, хотя Эстонии, Латвия и Литва не имеет к нему никакого отношения.

В завершении Трамп сказал президентам Балтии, что они должны быть более договороспособными в отношениях с Россией. По словам американского президента, странам Балтии следует понимать своего восточного соседа и поддерживать с ним хорошие отношения, несмотря на то, что эти члены альянса находятся на переднем рубеже холодной войны.