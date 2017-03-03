Газета: Таллинн хочет поднять плату за заседание в комиссиях местами почти на 300%

На состоявшемся в среду заседании мэрии города Таллинн было решено внести существенные изменения в постановление горсобрания от 1996 года, в том числе и по части платы за руководство комиссиями и участие в их заседаниях. В некоторых случаях речь идет об увеличении цифры на целых 300%, пишет Eesti Päevaleht.

Председатель горсобрания Калев Калло выступил с предложением — и мэрия его одобрила, — о поднятии оплаты труда председателя комиссии горсобрания и председателя административного совета с 192 евро до 250 евро в месяц, а оплаты труда председателя комиссии административного совета — с 96 до 125 евро. Плата за посещение собраний членом комиссии горсобрания и членом административного совета могла бы подняться с 6,5 евро до 25 евро за одно собрание (+285%). Плата за участие в собрании комиссии административного совета могла бы подняться с 5 евро до 15.

Самые высокооплачиваемые деятели — члены горсобрания — продолжат получать 50% от средней по стране зарплаты за прошлый год. На настоящий момент эта сумма составляет 530 евро ежемесячно.

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Несмотря на то, что суммы сами по себе не очень большие, финансовая служба города обращает внимание на то, что в некоторых случаях зарплата поднимется примерно на 300% ”При внесении изменений в оплату труда следует все же исходить из процентного роста, поэтому увеличение оплаты на 285% неразумно, — считают чиновники финансовой службы. — Тем более что комиссии неоправданно многочисленны и отсутствуют какие-либо требования в отношении компетентности и опыта входящих в них членов”.

По мнению экспертов, при расчете следует исходить из минимальной по стране зарплате, которая в 2017 году составляет 470 евро в месяц или 2,78 евро в час, а оплата труда председателя комиссии горсобрания и председателя административного совета не должна превышать 50% от установленной правительством минимальной зарплаты.

Будут ли внесены данные поправки, станет ясно после обсуждения их членами горсобрания.