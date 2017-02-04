Газета: скоро на физкультуре школьники сами смогут ставить себе оценки

К 2018 году будет составлена «новая и веселая» школьная программа по развития физической культуры, которая, помимо всего прочего, будет побуждать учебные учреждения к использованию на уроках физкультуры системы оценивания, позволяющей ученикам самим ставить себе оценки, пишет Eesti Päevaleht.

По словам процессора кафедры физической культуры Тартуского университета Велло Хейна, влияние школьных уроков физкультуры должно прослеживаться на протяжении всей жизни человека, поэтому занятия следует делать максимально веселыми и непринужденными.

”Эмоции — вот то, что дети хотят получать от движения. Важным является и улучшение навыков”, — отметил он.

По словам Хейна, важно в игровой форме вовлечь ученика в процесс, в том числе, в процесс оценивания. Это означает, что ученик сам сможет выбирать из нескольких вариантов: что, где и как ему делать, сам будет составлять себе программу, выбирать пути достижения целей, и, наконец, сам оценивать то, как он справился с поставленными задачами. ”Задачей учителя при этом является оценить, какую оценку своей деятельности поставил ученик. Насколько адекватно и объективно он это сделал”, — сказал Хейн.

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В Эстонии подобная система тестируется уже несколькими школами. Примечательно, что ученики, скорее, склонны занижать себе оценки.

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