Газета: школьшая сеть в Латвии ссыхается

Реорганизация школьной сети и преподавательской работы сеют сомнения и неуверенность в рядах латвийских преподавателей, пишет Ханнес Корьюс в ”Учительской газете”. Стало очевидным, что жизнь в деревне — это привилегия, которую могут позволить себе лишь богатые.

В конце октября Министерство образования и науки Латвии представило окончательные результаты исследования под названием ”Создание оптимальной сети общеобразовательных школ в Латвии”. В нем разработчики новой школьной сети ссылались помимо прочего на прогноз развития сети школ Эстонии к 2020 году, составленный центром политических исследований Praxis. Латыши исходили из аналогичных предпосылок: рождаемости, прогноза развития миграционного процесса и договорных параметров школьной сети.

Кроме того, Минобрнауки собирается через три года перевести все гимназии Латвии полностью на латышский язык обучения.

Еще восемь лет назад чиновники объявили о том, что в области образования приоритетами являются внедрение системы подушного финансирования (по принципу ”деньги следуют за учащимися” — Ред.) и оптимизация школьной сети. Систему подушного финансирования ввели в 2009 году, также была осуществлена и административная реформа.

Спустя несколько лет тогдашний министр образования и науки Латвии Вячеславс Домбровскис признал, что система подушного финансирования себя не оправдала: ”Она может быть полезна для больших городских школ, но гибельна для школ в деревнях и небольших городах”.

Составители же программы оптимизации латвийской школьной сети слезам не верят — в стране учеников хватает лишь на 130 основных школ, хотя сейчас их 312.

По мнению местных самоуправлений, оптимизация школьной сети необходима, однако не все планы Минобрнауки правильны. Наиболее громогласные представители самоуправлений не скрывают, что каждое министерство действует само по себе: Минобрнауки упорядочивает школьную сеть, Минздрав оптимизирует сеть больничную, МВД — структуру охраны правопорядка, однако комплексного представления о строении народного хозяйства при этом нет.

Согласно официальному заявлению Министерства образования и науки Латвийской Республики, реорганизация школьной сети позволит работающим в гимназической ступени педагогам зарабатывать по крайней мере 1000 евро в месяц, а при 40-часовой рабочей неделе даже 1500. При этом глава Минобрнауки Карлис Шадурскис дал однозначно понять, что помимо сокращения школьной сети других возможностей для увеличения зарплаты педагогов не существует.

Поменьше основных школ

Посмотрим, что ждет в будущем три общеобразовательных учебных заведения в латвийских самоуправлениях, граничащих с Эстонией — средние школы в Мазсалаца (эст. Вяйке-Салатси), Руйиена (Рухья) и Наукшени.

Из-за резкого уменьшения численности населения, недостаточного количества учащихся в основной ступени (в несколько раз меньше рекомендуемого минимума) и низких результатов госэкзаменов среднюю школу в Наукшени придется сделать начальной (в основной ступени учится лишь 74 ученика). Одной из причин реорганизации является также нахождение в восьми километрах от нее средней школы в Руйиене.

Несмотря на то, что в масштабах страны количество жителей и экономический потенциал Руйиены мизерны, у этого города двойное преимущество по сравнению с находящимися в радиусе 40 километров от него другими населенными пунктами. По этой причине и было принято решение из всех школ в округе развивать именно среднюю в Руйиене. Находящаяся в 22 километрах от нее средняя школа в Мазсалаце страдает от нехватки учеников и потому ее тоже хотят превратить в основную.

Что обо всем этом думают сами подопытные кролики? Янис Зументс, председатель волостного собрания Наукшени: ”Конечно же, сохранить нынешний статус школы будет сложнее, однако с наскока решать вопрос о ликвидации в ней гимназической ступени нельзя, поскольку обратной дороги уже не будет. В середине девяностых количество учеников было тоже критичным — в классе было лишь два ученика, но позднее понадобилось даже открыть параллельные классы”.

Два года назад жизнь в волости Наукшени Янис Зументс описывал так: ”В хорошие времена мы денег не транжирили, в плохие же не голодали. Быть может, именно по этой причине наша волость сейчас единственная в бывшем Валмиераском районе, которая ежемесячно выделяет почти 10 000 евро на выплату зарплат учителям”.

Теперь Янис Зументс ничего кроме горечи не испытывает: ”Когда государство заинтересовано в экономии и новых источниках доходов, то сразу начинается повальное закрытие школ вместо того, чтобы пустить все силы на уменьшение доли теневой экономики”.

Неопределенное будущее

Директор Мазсалацкой средней школы Зайга Ивана: ”Руководство Министерства образования и науки оповестило устно, что в каждом местном самоуправлении, в котором планируется реорганизация школ согласно итоговому отчету исследования ”Создание оптимальной сети общеобразовательных школ в Латвии”, состоится обсуждение, по результатам которого и будет вынесено окончательное решение. Мы очень надеемся, что это обсуждение на самом деле состоится, и мы сможем объяснить, что в сфере образования нельзя однозначно трактовать вопрос удаленности или близкого расположения, факт наличия мультифункционального холла или его отсутствия. Честно говоря, у меня нет особой веры в то, что эти обсуждения что-нибудь изменят. Если Мазсалацкую среднюю школу сделают основной, то ни один учитель без работы не останется, однако нагрузка сократится. Учителям придется заняться в том числе и внедрением компетентностного обучения, а также посещать курсы повышения квалификации. В Латвии среди учителей сейчас царит чувство неопределенности в отношении будущего, что объясняется как переходом на компетентностное обучение, так и реорганизацией школьной сети”.

В 2014 году Мазсалацкая средняя школа была одной из тех 59 латвийских школ, в которой апробировали новую модель оплаты труда педагогов. Школа участвовала в тестировании новой системы начисления заработной платы, и во время этого процесса учителя узнали, что помимо основной работы будут выполнять ещё и дополнительную, причем бесплатно. Два года назад, 1 сентября 2015 года, к учебе в школе приступило 245 учеников, что на 30 человек меньше, чем годом ранее. В отношении 2016 года Ивана была оптимистична: ”И в следующем году в первый класс может прийти порядка 20 учеников. Все детсадовские группы укомплектованы, будущее вселяет надежду, вот только бы экономическая ситуация не ухудшилась настолько, что люди снова начнут в массовом порядке паковать чемоданы”.

Осенью 2017 года Зайга Ивана подтвердила, что за последние годы рождаемость в Мазсалаце стабилизировалась: в год рождается 26-30 детей, другое дело, будут ли они ещё жить в городе по достижении школьного возраста. Согласно последним результатам госэкзаменов Мазсалацкая средняя школа имеет явное преимущество перед соседними школами в Руйиене и Наукшени. Директор: ”В учебном процессе принимают участие три стороны: ученик, родители и педагоги. Если их сотрудничество успешно, то и результаты очень хороши. Это подтверждают прошлогодние результаты госэкзаменов. Если же что-то идет наперекосяк, то и результаты оставляют желать лучшего. При сравнении результатов госэкзаменов выпускников Мазсалацкой средней школы в глаза бросается большой контраст, и это несмотря на то, что в гимназической ступени у ребят были одни и те же учителя. Многое зависит от мотивации самих школьников и финансового благополучия семей. Неким показателем является и то, что уже сейчас преподавателей Мазсалацкой школы приглашают на работу как в соседний город Руйиена, так и в региональный центр Валмиера”.

Когда корабль дает течь

Разумеется, что авторы программы реорганизации школьной сети не могут исходить из одних лишь эмоций — во всем мире люди переезжают из периферии в центры притяжения, и львиная доля потенциальных иммигрантов выберет в качестве места жительства Ригу и ее окрестности. Молодежь все чаще предпочитает учиться в крупных городах. Отрицательным фактором влияния является царящее в местных самоуправлениях кумовство, которое якобы не позволяет принять решения, необходимые для оптимизации малопродуктивных структур.

Также случаются конфликты интересов — многие депутаты местных самоуправлений одновременно руководят находящимися в них образовательными учреждениями или учреждениями здравоохранения.

Авторы программы по оптимизации школьной сети Латвии подчеркивают, что необходимые услуги все больше концентрируются в центрах притяжения, и потому всевозможные предвыборные обещания о якобы создании рабочих мест и привлечении инвестиций в периферийные деревни — это брехня, придуманная для дураков. Проживание в сельской местности стало привилегией, которую могут себе позволить достаточно состоятельные люди.

В этом смысле Латвия не может быть каким-то исключением, находись национальная идентичность хоть в самой большой опасности. Комментируя программу реорганизации школьной сети в Латвии, публицист и экономический географ Юрис Пайдерс отметил: ”Когда корабль дал течь и вот-вот потонет, то можно, конечно, надеяться, что он будет оставаться наплаву дольше, если немедленно выбросить за борт часть туристов и членов судовой команды. Но если не заделать пробоину, то корабль пойдет на дно, даже если будут принесены в жертву все, кто находится на его борту. Вместо устранения течи на судне Министерство образования отдало приказ составить план, каких туристов бросать за борт в первую очередь, чтобы корабль продержался на поверхности воды чуть дольше”.