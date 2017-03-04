Газета: школа способствует превращению парней в слюнтяев

Современная система образования ориентирована скорее на воспитание усердных девочек, вследствие чего те и добиваются на рынке труда гораздо большего. Потом они находят себе достойного спутника за рубежом, предпочитая не связывать свою жизнь с местными ”мачо без яиц”.

Директор Куртнаской школы Кристьян Саар пишет в ”Учительской газете”, что на прошедшей в Пярну ежегодной конференции руководителей школ эту мысль озвучил глава Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.

По мнению автора, основными виновницами бесхребетности собственных сыновей являются их же тревожные мамаши, которым, к примеру, кажется, что физрук заставляет их ранимых чад выкладываться на уроках до конца. Малейшая царапина — и поход учителя к директору по доносу родителей гарантирован. Босс журит не идущего в ногу со временем подчинённого, почему тот не утешил мальчонку, которому ведь было так невыносимо больно.

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Пока чувствительные как сейсмографы мамы штурмуют кабинеты директоров, а иногда и чиновников из Департамента образования, их потомки демонстрируют свои артистические способности в кабинетах школьных медсестёр.

”Невольно возникает вопрос, не препятствует ли излишняя забота и беспокойство мам спокойному взрослению иных парней? — пишет Саар. — Вед одной из составляющих развития является боль, а также умение превозмогать себя, падая и поднимаясь”. Директор добавляет, что малодушное придумывание родителями всевозможных отмазок ведёт к мягкотелости и вырождению потомков, и потому вмешательство родителей в жизнь школы должно быть ограничено.

Второй причиной превращения бойких парней в нежизнеспособных самцов, по мнению Кристьяна Саара, является игнорирование современниками физиологических и ментальных различий между девочками и мальчиками. Иерархический образ мышления мальчиков заставляет их с самого раннего детства меряться друг с другом силами, однако естественной конкуренции препятствует третья причина — размытое ”формирующие оценивание” вместо чётких ”двоек” и ”пятёрок”. ”Формирующее оценивание исключает соревновательность даже в области знаний, — добавляет автор. — Никому и ни с кем больше конкурировать нельзя”.

В результате порочная система подавляет парней открытых и сильных, выводя на передний план хитроумных и скользких ”графов Ришелье”, которые с помощью провокаций сталкивают между собой лбами учеников честных и мужественных. Порочность излишне толерантного воспитания, считает Саар, исправит только природная тяга мальчиков к движению и нагрузкам, которой нужно просто дать волю: ”Кто не напрягался, будучи ребёнком, тот и мужиком не станет”.

В заключение руководитель Куртнаской школы иллюстрирует свои доводы надписью на стене одного из учебных заведений, объясняющих истоки пришибленности современных детей — ”Бегу шагая, общаюсь тихим голосом”. В своей школе Кристьян Саар позволяет парням носиться в отведённом для этого месте хоть до изнеможения, а читателям ”Учительской газеты” предлагает задуматься над вопросом, не должна ли учебная программа по физкультуре базироваться на принципах десятиборья, а профилактикой инфантилизма быть в разы большее количество в школах мужчин.