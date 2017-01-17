В понедельник премьер-министр Юри Ратас ответил на пять вопросов от Свободной партии относительно Rail Baltic, оставив, однако, не затронутым один очень важный аспект: какую роль будет играть железная дорога с точки зрения обороноспособности нашей страны?

Железные дороги исторически играли очень важную роль при ведении военных действий, пишет Eesti Päevaleht. По словам заместителя руководителя отдела планирования гособороны Министерства обороны подполковника Вахура Каруса, играют они важную роль и сейчас, поэтому Rail Baltic, несомненно, займет свою нишу в военном планировании Эстонии и НАТО.

”Rail Baltic делает возможным транспортировку больших объемов войск, снаряжения и запасов из Европы в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу”, — отметил он.

По словам научного сотрудника Международного центра оборонных исследований Калева Стоицеску, для оценки возможностей Rail Balticu следует взглянуть на то, как Силы обороны используют возможности железной дороги на данный момент. ”Тяжелая техника переправляется в Тапа железнодорожным эшелонами довольно часто, как из Палдиски, так и с юга. Все налажено хорошо”, — отметил он.

По словам Каруса, Rail Baltic поспособствует свободному передвижению войск союзников по Европе, то есть т.н. ”военному Шенгену”. ”Если бы данный проект заставил и Финляндию задуматься о создании тоннельного сообщения, то это еще больше бы поспособствовало территориальной стратегической мобильности”, — сказал подполковник.

Таким образом, железная дорога важна именно с точки зрения военного устрашения, если при опасности возникновении кризиса возникнет необходимость быстро перебросить в регион войска союзников. Карус отметил, что сегодня, в ситуации стремительно развивающихся конфликтов, даже пятичасовая прореха в логистике может иметь решающее значение.

Но есть одно ”но”. Если до возникновения реального конфликта возможность быстрого соединения с Центральной Европой может принести пользу, то потом железные дороги становятся крайне уязвимыми. ”Бронепоезда канули в лету, а военную значимость железной дороги столетие тому назад следует рассматривать в свете неразвитости дорожного сообщения того времени и недостаточного количества транспортных средств”, — подчеркнул Карус. В фазе т.н. горячего конфликта Rail Baltic не будет иметь военной значимости, так как железные дороги трудно защитить от прицельного огня и ВВС. ”Кроме того, Rail Baltic имеет северо-южную направленность, оперативным же пространством Эстонии является, скорее, восток-запад, поэтому прямой оперативно-тактической ценности в военной деятельности проект не имеет”, — признал Карус.

Вдобавок ко всему, ширина европейской колеи Rail Baltic расходится с шириной используемой в странах Балтии российской, поэтому, по оценке эксперта, существенного прироста военной мощи дорога не принесет, в случае, если, к примеру, для поддержки Эстонии будет необходимо воспользоваться латвийскими или литовскими портами, ведь это можно сделать и в условиях уже существующего железнодорожного сообщения.