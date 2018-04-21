Газета: отсутствие социальных гарантий — основной недостаток в работе опорных специалистов

Ожидания работающих в группах педагогов в отношении опорных специалистов были противоречивыми — по этой причине первые не ладили со вторыми. Иногда во время какой-нибудь групповой работы от Линды ожидали, чтобы она поддержит и обучит ребёнка. Подчас её просто отставляли в сторону, заставляя воспитанника справляться самостоятельно, несмотря на то, что тот испытывал явные затруднения. По мнению Линды, учителя могли бы больше ей доверять, поскольку она лучше всего знала своего подопечного.

Проблемы возникали в том числе и из-за того, что она занималась с детьми из другой группы. К примеру, хотела кому-то помочь или призывала к порядку озорников. Линда чувствовала, что ни одному учителю не нравилось, когда дети обращались за советом именно к ней. Педагоги постоянно напоминали детям, что Линда не учитель, а опорный специалист. ”Сама я считала очень важным участвовать в работе этой группы и с удовольствием приходила на помощь, — говорит Линда. — Несколько раз недоразумения возникали по причине того, что я не понимала, чего от меня хотят, да и руководство не питало к моей работе никакого интереса”.

Унизительным для Линды было и то, что в первые месяцы её заставляли работать без обеденного перерыва девять часов подряд. Она, которая присматривала за своим подопечным даже во время его обеденного сна, поначалу считала, что столь длинные рабочие дни — это норма для тех, кто работает по договору о поручительстве. ”Как-то само собой получилось, что все остальные шли обедать, я же оставалась одна со спящими детьми, — вспоминает Линда. — Никто не обращал на это никакого внимания. В какой-то момент я больше не могла этого выносить, поскольку это было несправедливо и меня просто использовали. В конце концов, я вытребовала себе право на обеденный перерыв”.

По словам Линды, пиком несправедливости стали для неё условия труда. Она признаётся, что перед заступлением на работу не ведала о том, что договор о поручительстве заключается на один учебный год, оплачиваемый отпуск при этом не предусматривается, а получающие меньше минималки не имеют медицинской страховки. ”Моей брутто-зарплатой было 4,50 евро в час, а в те месяцы, когда у меня было много девятичасовых рабочих дней, я получала на руки 600 евро, — поясняет Линда. — Если же ребёнок из-за болезни или ещё по какой-либо причине не посещал детский сад, то зарплата была гораздо меньше. Ниже минимальной она всё-таки не была, благодаря чему у меня была медицинская страховка”.

Линда рассказывает, что время от времени организация, оказывающая посреднические услуги при найме опорных специалистов, проводила встречи, на которых коллеги делились полезным опытом. ”Там я и узнала, что положение опорных специалистов, работающих в школе, ещё более сложное — поскольку иногда их рабочие дни были неполными, им платили меньше минималки и не оформляли медицинскую страховку, — говорит Линда. — Отсутствие социальных гарантий является основным недостатком в работе опорных специалистов, и по этой причине среди них много социально защищённых пенсионеров, не справляющихся с трудными детьми”.

Линда признаётся, что была ещё одна важная причина, по которой она вскоре начала искать другую работу. ”Поскольку большую часть своей жизни мы проводим на работе, то хорошие отношения в коллективе крайне важны, — считает она. — Раньше я работала почти в идеальном коллективе и каждое утро ходила на работу с удовольствием. В таких условиях я была бы согласна работать даже за скромную зарплату”.