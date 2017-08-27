Газета: нищенские зарплаты детсадовских педагогов станут терпимыми

С 1 сентября в большинстве детских садов Эстонии брутто-зарплата педагогов с высшим образованием вырастет до 80% от оклада школьного учителя, т.е. минимум до 840 евро. Государство соизволило оказать финансовую поддержку только тем самоуправлениям, которые накануне выборов тоже соизволили ”отстегнуть” средства из своего муниципального кармана.



Работающие в детских садах педагоги годами отстаивали справедливую оплату своего труда. Кульминацией их усилий, пишет редактор ”Учительской газеты” Тийна Ваппер, стала передача в 2015 году в Рийгикогу коллективного обращения работников детсадов и собранных в его поддержку 27 220 подписей. Тогда педагоги предлагали по аналогии с зарплатами школьных учителей установить со стороны государства минимальную ставку своей заработной платы. По их мнению, это позволило бы устранить столь крупное неравенство в доходах, обусловленное возможностями и приоритетами местных самоуправлений очень разного уровня. Сейчас диапазон окладов детсадовских педагогов с высшим образованием колеблется в зависимости от региона от 520 до 1086 евро.

Два года назад предложение работников детских садов поддержки со стороны правительства не нашло, однако дело стало сдвигаться с мёртвой точки. Этим летом кабинет министров принял решение выделить органам местного самоуправления дополнительные средства, мотивируя их таким образом к повышению зарплат педагогов в дошкольных учреждениях.

Главный эксперт Минобра в области начального образования Тийна Петерсон заверила ”Учительскую газету”, что финансовая помощь со стороны государства будет оказана всем тем самоуправлениям, которые согласились с 1 сентября увеличить оклады детсадовских педагогов до 80% от ныне действующей минимальной ставки заработной платы школьных учителей, т.е. до 840 евро.

По состоянию на начало текущего года, в 117 самоуправлениях из 213 минимальная ставка зарплаты работающих в детсадах педагогов была ниже 840 евро. К 2018 году их официальные доходы должны вырасти до 85%, а к 2019 году — до 90 процентов от минимальной ставки заработной платы школьных учителей. Причём, оклад педагогов со степенью магистра сравняется с зарплатой коллег, работающих в школах. В этом году разницу между 840 евро и ныне действующей зарплатой на 85% покроет государство и на 15% — местные самоуправления, в следующем же году соответственно на 67% и 33%.

Дотация со стороны государства будет состоять из двух частей. Субсидии, предназначенные для выравнивания неравенства, достанутся лишь тем самоуправлениям, в которых зарплата педагога с высшим образованием составляет менее 840 евро. Дотация в размере 21,67 евро на каждого ребёнка, посещающего муниципальный или частный детский сад, будет выплачиваться всем самоуправлениям, в том числе и тем, в которых оклад преподавателя детсада уже выше или хотя бы достигает желаемого уровня.

Для получения помощи органы местного самоуправления должны были к 20 августа известить Министерство образования и науки о своём намерении финансово поддержать детсадовских педагогов. По словам Тийны Петерсон, по состоянию на 16 августа из 213 самоуправлений соответствующие требованиям ходатайства поступили лишь от 122. Время же на уточнение своего решения понадобилось 24 самоуправлениям. В семи самоуправлениях вообще нет ни одного детского сада. 60 самоуправлений пока не известили Минобр о своём решении, в 35 же из них минимальная ставка заработной платы работающих в детсадах педагогов составляет менее 840 евро.