Во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза около 1000 чиновников будут исполнять связанные с председательством обязанности. Кроме того, будет нанято еще более 300 человек, пишет Eesti Päevaleht.

Катри Линк 11 лет прожила в Англии, где работала руководителям отдела по связям с общественностью в международной страховой фирме. ”Но как типичного эстонца меня тянет на родину, — говорит женщина. — Хотя бы на некоторое время”. Именно поэтому последнее время она стала интересоваться подходящими вакансиями в Эстонии. Ее муж — англичанин, в семье растет ребенок. Одной из причин возвращения стало желание Катри, чтобы ребенок выучил язык и пообщался с эстонскими родственниками. Линк нашла подходящее место — советник по социальным СМИ на время председательства в ЕС -, и в сентябре семья покинула Англию. Спустя две недели женщина вступила в должность и уже через три дня отправилась в Брюссель руководить собранием.

На время председательства Эстонии понадобится еще много таких ”Катрин Линк”. Во второй половине года в рамках председательства в Таллинне планируется провести более различных 200 мероприятий, в том числе 11 встреч министров, так что для Эстонии важно показать себя с максимально хорошей стороны.

За несколько месяцев стране предстоит подготовить сотни политических встреч, конференций и мероприятий, которые должны пройти безупречно и которые сформируют воспоминания и впечатления об Эстонии у тысяч иностранных гостей. ”Этот вызов никак не умещается в обыденные рамки, в которых действует государство”, — говорит руководитель службы по связанной с председательством коммуникации Тийна Урм.

По состоянию на начало года большинство занимающихся вопросами председательства людей уже находятся при исполнении. Большая часть из 1300 чиновников связана с руководством или подготовкой рабочих групп. Это означает, что политическими темами занимаются примерно 1000 чиновников, остальные решают, прежде всего, организационные вопросы.

Распределительная служба по вопросам председательства при Государственной канцелярии на данный момент провела 19 конкурсов, много вакансий предлагают и министерствами.

Расходы на персонал составляют 55% от бюджета председательства. Общий бюджет председательства составляет 75 млн евро, которые распределены на период 2015-2018 гг и содержат, среди прочего, расходы на зарубежные командировки.