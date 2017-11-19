Газета: на смену продленке приходит школа полного дня

Родители учеников начальных классов всерьез обеспокоены — чем заполнить свободное время детей после короткого учебного дня? Хорошо, если в школе есть группа продленного дня. Тартуская же частная школа, пишет в ”Учительской газете” Сирье Пярисмаа, стала первооткрывателем в Эстонии школы полного дня, в которой с 9 до 16 часов общее обучение сочетается с двигательной активностью и творческими видами деятельности, прогулками на улице и трехразовым питанием.



Школа полного дня начала свою работу при Тартуской частной школе (TERA), находящейся неподалеку от Южного торгового центра. В двух первых классах ”LõunaTERA” учится 28 ребят. Дизайном и оснащением разноцветных помещений с интереснейшими деталями занимались сами учителя.

По словам председателя совета TERA Урмо Уйболехта, модель создания школы полного дня вынашивалась долгое время, а за инициативой стояла потребность родителей в заполнении чем-то свободного времени их детей. Кружки по интересам разбросаны по всему городу, однако день мог бы быть интересен и в своей собственной школе.

”Мы искали действующую модель в Финляндии, Швеции и Англии, но все же думали больше сами над тем, чем наполнить день”, — признался Уйболехт.

В LõunaTERA школьный день начинается с утренней зарядки, за которой следуют общие предметы и английский язык. Первую половину дня ведут две учительницы начальных классов. На смену им приходит третья преподавательница, которая наполняет преимущественно творческим содержанием вторую половину дня детей. Две первые учительницы ей в этом помогают.

В четкое время начинаются только уроки английского языка, поскольку преподаватель приходит из основного здания. В остальное время учителя делают паузы по своему усмотрению. ”Если вижу, что дети начинают уставать, или чувствую, что именно сейчас надо передохнуть, то приостанавливаю занятие”, — поясняет учительница начальных классов Трийну Кеэм.

У каждого класса есть свое т.н. домашнее гнездо, при необходимости работой занимаются все вместе. Например, в тематические дни определенные задания планируются сразу на два класса.

Во время творческих занятий следят за тем, чтобы каждый день был наполнен движением, рисованием, конструированием, танцами, выступлениями и прогулками на свежем воздухе.

Пятничный мозговой штурм

В конце учебной недели дети находятся в основном здании школы, в котором у них проходит один урок в спортивном зале и один урок музыки с использованием инструментов, которых в LõunaTERA пока нет. Со своими сверстниками ребята встречаются также на занятиях по интересам, на которых из большого ”горшка” можно выбрать себе такие увлечения как поварское искусство, лазание, приобретение походных навыков и умение мастерить поделки.

В то время как в LõunaTERA учителя шустро занимаются напряженной работой, остальные сообща составляют планы на следующую неделю.

”Планируем наперед все дни, подготавливаем все учебные материалы, вырезаем и наклеиваем”, — рассказывает Трийну Кеэм, добавляя при этом, что в течение пятницы нужно также успеть дать обратную связь и разослать информационные сообщения родителям.

”Мы сотрудничали всегда, но теперь делаем это в пять раз чаще”, — отмечает Кеэм.

”Учителям нужно выделять отдельное время для совместной работы”, — подтверждает Урмо Уйболехт.

Учительница Сильва Колк скорее слушает и делает пометки во время пятничных собраний. Возвращаясь домой пешком, она на ходу придумывает, как при помощи творческих заданий развить то, что детям преподали во время базовых уроков. Творчеству невозможно научить, если ты сам не творческий человек, уверена она.

”Сильва Колк — первая учительница, в трудовом договоре которой написано ”преподаватель творчества” в качестве наименования должности, — уточняет Уйболехт. — Она работает учителем начальных классов уже более 30 лет, темы ей известны и потому ей проще выбирать те виды деятельности, которые помогают закрепить теоретические знания”.

Помимо своей основной специальности Силва Колк выучилась также на преподавателя рисования, она вела драмкружок и кружок народного танца, давала уроки гимнастики по методу Эрнста Идла, а сейчас осваивает йогу для преподавания ее элементов детям.

”Все, чем занималась раньше, применяю и в школе”, — говорит Колк улыбаясь. Ее солнечность заставляет танцевать даже тех ребят, которым медведь на ногу наступил, а также вместе заниматься гимнастикой всех стыдящихся себя. Преподаватель творчества ответственен за то, чтобы развивались все чувства детей.

Во дворе школы нет никакого новомодного спортивного инвентаря или игрушек. Ребята сами могут придумать, чем заняться, а также найти себе игрушки в природе. К примеру, недавно они сделали открытие, что остатки снега на траве — это детеныши белой медведицы. А ещё они играют в прятки, разведку, классики и другие игры ”старых” времен.

Дети кушают три раза в день, причем исключительно здоровую пищу.

”В распорядке дня стоит также урок чтения про себя и самостоятельной учебы, интенсивная деятельность происходит не все время, — поясняет Трийну Кеэм. — Учим все в школе и на дом ничего не задаем. В школе есть также уединенный уголок для того, чтобы успокоиться и поразмышлять”.

Поначалу руководители школы побаивались, как родители примут нововведение. Им ведь пришлось ”продать” идею, опыта реализации которой не было. Сейчас папы-мамы очень даже довольны, поскольку видят, что дни насыщены интересными занятиями и академическое развитие их детей налицо.

В следующем учебном году в LõunaTERA откроется еще два первых класса, а к 2019 году планируется получение дополнительных помещений.