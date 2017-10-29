Газета: моменты истины в латвийском образовании

Проблемы, связанные с преподаванием латышского языка и повышением квалификации латвийских педагогов, неожиданно вылились наружу так, словно прорвало плотину. ”Учительская газета” пишет о том, что реформа учебных программ, ссыхающаяся из-за сокращения количества учеников школьная сеть, сокращение учителей, статус госязыка в школах и во всем обществе, а также реформа образования, связанная с компетентным методом обучения, — это все является сейчас головной болью для наших южных соседей.

Согласно прогнозам Министерства экономики Латвии к 2021 году уже совсем скоро нехватка рабочей силы в Латвии станет катастрофической. В стране будет наблюдаться переизбыток гуманитариев (порядка 10 000 лишних специалистов) при дефиците специалистов с высшим математическим или инженерным образованием (не хватает около 16 000 профессионалов) и нехватке 30 000 специалистов с профессионально-техническим образованием. Эта печальная статистика и вынуждает полностью реорганизовать в стране как систему образования, так и сферу предпринимательства.

По словам министра экономики Арвилса Ашераденса, система образования Латвии с лихвой ”производит” дешевую рабочую силу, спроса на которую в будущем не будет. ”Уровень среднего образования драматически низок, трагичнее обстоят дела только с нашими вузами, — утверждает он. — Экономике требуются совсем другие специалисты, однако система образования Латвии отказывается меняться”.

Тем не менее, член правления латвийского SEB Banka Арнис Шкапарс утверждает, что согласно проведенному банком исследованию молодежь на рынке труда очень даже конкурентоспособна.

Проблемы с преподаванием латышского языка в школах

Депутат Сейма, фольклорист, филолог, член Академии наук Латвии профессор Янина Курсите училась когда-то в Тартуском университете. Она очень переживает по поводу преподавания латышского языка в школах.

”Непонятливые чиновники хотят заменить уроки латышского языка и литературы предметом под названием ”драма”. Какой-то остряк тут же съязвил, что почему ”драма”, а не ”комедия”? — поясняет Курсите. — Хотя, быть может, название даже верное, поскольку если все и дальше будет так же продолжаться, то получится настоящая драма. Уже сейчас выпускники средних школ, желающие стать филологами, почти безграмотны, а их умение говорить устно никакое. Министерство образования и науки разработало программу, применять которую хотят начать уже со следующего года. Поговаривают, что в некоторых школах новую учебную программу стали обкатывать уже в этом году. Информации о том, что это за школы, нет, не говоря уже о результатах. По-моему, это безответственность, за которой кроется простое желание освоить евросредства. Обучение по методу компетентного обучения подверглась критике сразу в нескольких западноевропейских странах, однако мы как полоумные спешим копировать все. Это опасный эксперимент”.

Больше развлечений!

Ханнес Корьюс пишет из Риги, что количество студентов, желающих изучать латышский язык, продолжает уменьшаться, а престиж филологов в обществе снижаться.

Cовет иностранных инвесторов Латвии (FICIL) предложил вести делопроизводство в госучреждениях и сфере предпринимательства на английском языке. Бывший министр образования и науки, нынешний проректор Латвийского университета Ина Друвиете подвергла это предложение жесткой критике: ”Это беспрецедентно, что иностранные инвесторы вмешиваются в языковую политику суверенной страны. Это недопустимо. В Латвии может существовать монополия исключительно латышского языка”.

По мнению главы Латвийского профсоюза работников науки и образования Инги Ванага, продолжающееся недофинансирование науки ставит под угрозу национальную безопасность. Бывший премьер-министр страны и нынешний член Сейма Лаймдота Страуюма порекомендовала сократить количество студентов, изучающих родной язык. По аналогии с литовским языком, латышской филологии посоветовали придать особый статус, а преподаванием языка заняться только в одном университете.

По мнению председателя правления Союза писателей Латвии Арно Юндзе, смягчить остроту проблем, связанных со статусом латышского языка, могла бы вдохновляющая общественность увлекательная программа, с помощью которой филологи смогли бы вернуть себе уважение со стороны людей. Юндзе приводит в качестве примера атрактивного квантового физика Вячеслава Кащеева, о котором пишут даже в женских журналах.

”Значит, он величина, а это значит, что квантовой физикой стоит заниматься! — уверен Юндзе. — Филологи не в состоянии продемонстрировать ничего подобного. Следовательно, они сами виноваты. В ногу со временем нужно идти, а не в кабинетах сидеть”.