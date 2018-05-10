Газета Maaleht прекратила сотрудничество с оказавшимся в центре скандала с домогательствами Мангом

Главный редактор газеты Maaleht сказал Delfi, что они прекращают сотрудничество с оказавшимся в центре скандала с домогательствами астрологом Игорем Мангом.
До настоящего момента Манг составлял для издания ежегодный астрологический гороскоп.
Главный редактор газеты Maaleht сказал Delfi, что они прекращают сотрудничество с оказавшимся в центре скандала с домогательствами астрологом Игорем Мангом.
До настоящего момента Манг составлял для издания ежегодный астрологический гороскоп.
Customer support analyst
MONITOR (FONTES PMP)
Tähtaeg: 16.05.2018
Kliendihaldur/müügisekretär
REHAU POLYMER OÜ
Tähtaeg: 04.06.2018
Ravimiesindaja / ravimite registreerimise spetsial…
TEVA (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 21.05.2018
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