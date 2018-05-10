10.05.2018, 12:41

Газета Maaleht прекратила сотрудничество с оказавшимся в центре скандала с домогательствами Мангом

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rus.delfi.ee
EST
Ülestõusmispühade missa Toomkirikus
Foto: Andres Putting

Главный редактор газеты Maaleht сказал Delfi, что они прекращают сотрудничество с оказавшимся в центре скандала с домогательствами астрологом Игорем Мангом.

До настоящего момента Манг составлял для издания ежегодный астрологический гороскоп.

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