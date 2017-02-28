Газета: как легко выдаются справки от психиатра для получения разрешения на оружие

Если душевнобольной захочет приобрести в Эстонии огнестрельное оружие, то сделать это будет не так сложно, поскольку визиты к психиатру для выявления возможных психических нарушений слишком поверхностны и скоротечны, пишет Eesti Päevaleht.

Конец января 2016 года. Ласнамяэ, улица Пунане, 61, центр здоровья Medicum. В десять часов я захожу в кабинет психиатра Мадиса Мандре с целью получить справку о состоянии здоровья для разрешения на ношение оружия.

”К какому семейному мне вас направить?” — спрашивает меня доктор, клацая по клавиатуре. Прошу отправить меня к одной женщине с русским именем. ”Ну, здоровье-то в порядке?” — интересуется он и продолжает печатать. Отвечаю утвердительно. Слышится звук принтера, врач берет распечатанный лист и ставит на нем печать. В документе написано, что у пациента не обнаружено отклонений и что его поведение стабильно.

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”Психиатрическая экспертиза” стоимостью 25 евро ограничилась двумя вопросами и длилась не более трех-четырех минут, несмотря на то, что отведено было 30. Дорога к разрешению на ношение оружия свободна, впереди — семейный врач и экзамены в Департаменте полиции и погранохраны. Последнее занимает немного времени, но теперь я — полноправный владелец полуавтоматической винтовки CZ 858.

Описанный выше случай — не исключение. Три недели назад в ходе повторного эксперимента (”подопытный” пожелал сохранить анонимность) ситуация повторилась. Выяснилось, что в Medicum психиатр больше не принимает, однако по адресу Пунане 14а, действует Imago Arte OÜ и психиатр Александр Рюмин. ”Для получения разрешения на оружие? Да, конечно. Это практически моя вторая профессия”, — говорит он по телефону.

”На все про все около пяти минут, включая снятие пальто”, — рассказал пациент после визита. На этот раз врач задал больше вопросов, но все они были примитивные и позволяли респонденту отвечать ”правильно”. Доктор поинтересовался у пациента насчет травм головы, приема снотворного, алкоголя, особенностей работы. Также спросил о том, как тот решает возможные конфликты на работе, здоров ли он, как проводит свободное время и занимается ли спортом. Ответы состояли из одной-двух фраз. На вопрос о том, зачем ему оружие, пациент ответил, что для охоты. Справка стоила 30 евро.

Стоит отметить, что не все психиатры так легкомысленно относятся к выдаче заключений. Так, в Центре психиатрии и психологии Marienthali в Мустамяэ процесс предполагает две встречи по 50 минут. Стоит, конечно, тоже дороже. На домашней странице центра написано, что ”психические нарушения невозможно диагностировать или исключить только лишь на основании беседы, состоящей из нескольких фраз”.

По словам психиатра Юри Эннета, проблема в этой области, действительно, существует. Он считает, что за несколько минут вынести вердикт невозможно, хотя в самых запущенных случаях нарушение можно увидеть практически сразу. ”Это как с оркестром: если ты не знаешь партитуру, то через несколько тактов это становится явным”, — говорит он. Эннет считает, что для основательной проверки необходимо несколько десятков минут и что было бы неплохо установить какой-то единый стандарт процедуры.