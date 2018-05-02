Газета: чему несчастным эстонским школам стоит поучиться у счастливых голландских?

В то же время голландская молодёжь занимает верхние строчки мировых рейтингов в области образования. Если в 2006-м и 2009-м годах Голландия опережала Эстонию в рейтинге PISA, то начиная с 2012-го года, эстонские ученики стали опережать голландских. Согласно результатам последних исследований Нидерланды занимают в сводном рейтинге 11-ю строчку, в то время как Эстония — девятую. Аналогичные позиции страны занимают и в рейтинге успеваемости по математике — одиннадцатую и девятую соответственно. На одинаковом с Голландией уровне находятся ещё школьники из Канады, Дании и Финляндии.

Подоплёка счастья

Как правило, высокая успеваемость и счастье не ходят рука об руку. В то же время мы знаем, что страх и стресс подавляют способность учиться. Другими словами, если гарантировать детям духовное благополучие, то они смогли бы учиться ещё лучше. Как это удалось сделать голландцам? Предложу со своей стороны семь объяснений.

Определяющим для голландской системы образования является её свобода, гарантированная 23-й статьёй конституции. Принцип свободы образования зиждется на трёх ”китах”: свободе учреждения школ, свободе организации учебного процесса и свободе убеждений, т.е. свободе выбора принципов обучения. По этой причине в Голландии имеются как государственные, так и частные школы, финансируемые на равных основаниях.

Закон устанавливает правила, которым частные школы должны соответствовать при ходатайствовании о финансировании. В Голландии имеются также государственные школы, в которых применяются альтернативные методы педагогики (Монтессори, Йена-план-школа, Дальтон-план). Поэтому первой причиной того, что голландские школьники одновременно умны и счастливы, на мой взгляд, является именно свобода — государство ценит как свободу принятия школами решений, так и свободу родителей выбирать для своих детей подходящие школы.

Во-вторых, голландские специалисты в области образования пришли в ходе исследований к выводу, что высокая успеваемость учеников по математике и естественным наукам была достигнута благодаря постоянной практике. Учащиеся могут выполнять онлайн-версию домашней работы до тех пор, пока большинство ответов не окажутся правильными. Весь учебный процесс пытаются сделать максимально практичным и приближённым к жизни.

В-третьих, профессия учителя в Голландии ценится. Зарплата тамошних педагогов выше средней по странам ОЭСР. Система заработной платы учитывает такие факторы, как отзывы школьников, посещение курсов повышения квалификации, работа с учениками, имеющими особые образовательные потребности и пр. Самую высокую зарплату получают учителя со стажем.

В-четвёртых, голландская школьная система предлагает учебную программу, посильную для каждого конкретного ученика. Это служит гарантией успеха и продвижения вперёд, а также наличия адекватной самооценки.

В-пятых, голландским школьникам в достаточной степени гарантированы опорные услуги. По этой причине в стране не работает и не учится только 7,8% молодёжи (статистика за 2016 год). Это один из лучших показателей по странам ОЭСР.

В-шестых, в Нидерландах применяется государственная система обеспечения качества школ. Если показатели какого-либо учебного заведения падают, то в ситуацию вмешаются госконсультанты, которые дают рекомендации по изменению ситуации к лучшему.

В-седьмых, дети в Голландии двигаются. 84% учеников, живущих от школы не далее пяти километров, ездят туда на велосипеде. Две трети учащихся моложе 12 лет либо ходят в школу пешком, либо добираются до неё на велосипеде.

Ответ на поверхности